Неожиданный факт о таксистах: исследование Гарварда удивило ученых

Ученые Гарвардского университета, проанализировав огромный массив данных о трудовой деятельности и причинах смерти миллионов американцев, сравнили представителей почти 400 различных профессий. Результаты исследования привели к неожиданному выводу: водители такси и машин скорой помощи оказались в числе тех, у кого смертность, связанная с болезнью Альцгеймера, встречается реже всего. Интересно, что у водителей автобусов подобных результатов не наблюдалось.

По мнению ученых, основная причина кроется в постоянной навигации и использовании пространственного мышления в течение дня. Водители такси и скорой помощи ежедневно ищут новые адреса, запоминают улицы, выбирают наиболее удобные маршруты и учитывают непредвиденные препятствия, такие как пробки, ремонтные работы или дорожно-транспортные происшествия. Водители автобусов, напротив, в основном передвигаются по одним и тем же маршрутам.

Этот вывод согласуется с результатами исследований знаменитого экзамена The Knowledge, который ранее проводился среди лондонских таксистов. Специалисты UCL установили, что у водителей, готовившихся к этому испытанию путем глубокого изучения карты города, гиппокамп — часть мозга, отвечающая за память и навигацию, — развит значительно лучше. Именно эта область первой поражается при болезни Альцгеймера.

Руководитель проекта Taxi Brains при UCL, профессор когнитивной нейронауки Хьюго Спирс, отмечает, что способность к пространственной ориентации является одной из важных функций, которые начинают ухудшаться на ранних стадиях деменции. По его мнению, регулярная навигация может «тренировать» гиппокамп так же, как физические упражнения укрепляют мышцы, и формировать в мозге своего рода резерв против болезни.

В то же время авторы исследования обратили внимание на важный аспект. Водители такси и скорой помощи в некоторых случаях могут уходить из жизни раньше, чем представители других профессий. А болезнь Альцгеймера считается недугом, развивающимся преимущественно в пожилом возрасте. Поэтому ученые повторно провели анализ с учетом фактора возраста. В результате было подтверждено, что риск деменции среди этих водителей действительно значительно ниже.

Специалисты указывают на еще один важный фактор. Исследование в основном базировалось на данных, полученных до широкого распространения GPS-навигаторов. Сегодня же большинство водителей полагаются на навигационные программы. Это приводит к тому, что мозг реже выполняет задачу самостоятельного поиска пути.

По мнению профессора Хьюго Спирса, каждый человек может регулярно тренировать пространственное мышление для сохранения здоровья мозга. Для этого рекомендуется время от времени отказываться от GPS, пытаться находить дорогу самостоятельно, гулять на природе и вести активный образ жизни.

Ученые подчеркивают, что для защиты от болезни Альцгеймера вовсе не обязательно становиться таксистом. Однако иногда выключать навигатор и давать мозгу возможность самостоятельно находить маршрут — это простая и научно обоснованная полезная привычка.