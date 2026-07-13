SpaceX намеренно сожжет спутники Starlink нового поколения в атмосфере

Компания SpaceX Илона Маска делает очередной важный шаг в исследовании космоса. В рамках предстоящего полета ракеты Starship планируется впервые вывести на орбиту спутники нового поколения — Starlink В3. Однако особенность этой миссии заключается в том, что данные аппараты предназначены не для постоянного пребывания в космосе, а для сгорания в атмосфере по завершении полета. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Согласно данным Иксбт.ком, во время своего очередного испытательного полета корабль Starship доставит в космос 20 спутников Starlink В3. Эти аппараты будут двигаться по суборбитальной траектории корабля. Это означает, что после достижения определенной высоты они вместе с кораблем устремятся вниз и при входе в плотные слои атмосферы Земли полностью сгорят в результате трения.

Ожидается, что серия Starlink В3 послужит радикальному улучшению глобальной сети спутникового интернета. Эти устройства нового поколения разработаны для значительного расширения пропускной способности сети и увеличения скорости передачи данных. Тем не менее, первая партия приносится в жертву исключительно ради технических испытаний и мониторинга состояния корабля Starship.

Новый метод проверки безопасности Starship

Самый интересный аспект миссии заключается в том, что эти спутники выступят в роли «глаз» для проверки самого корабля Starship. Шесть спутников оснащены специальными камерами, которые во время полета будут сканировать теплозащитный экран Starship. Полученные изображения будут передаваться операторам SpaceX в режиме реального времени.

Инженеры используют хитрый метод для проверки прочности теплозащиты корабля. Несколько защитных плиток окрашены в белый цвет, что делает их мишенями для камер спутников. Это позволит точно зафиксировать повреждения защитного слоя или отслоение плиток при воздействии высоких температур, возникающих при повторном входе корабля в атмосферу.

Эти испытания крайне важны для SpaceX, поскольку ожидается, что Starship станет основным транспортным средством для покорения Луны и Марса в будущем. Безопасное возвращение корабля на Землю напрямую зависит от надежности его теплового щита. Такая «миссия камикадзе» спутников Starlink В3 предоставит ценную базу данных для будущих безопасных полетов.

Согласно текущим планам, следующий полет системы Starship намечен на 16 июля. Если все пройдет успешно, эта миссия докажет не только возможности интернет-спутников нового поколения, но и выносливость крупнейшей ракетной системы.