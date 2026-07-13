Более 399 тысяч предупреждений: какие правила чаще всего нарушаются на дорогах?

·17·Авто
Более 399 тысяч предупреждений: какие правила чаще всего нарушаются на дорогах?

В Узбекистане обнародованы новые данные о нарушениях правил дорожного движения. В период с 4 февраля по 10 июля административные предупреждения получили около 400 тысяч граждан, а 671 водитель накопил более 12 штрафных баллов.

399 269 граждан получили предупреждения

По данным Службы безопасности дорожного движения, в период с 4 февраля по 10 июля 2026 года в отношении 399 269 граждан были применены меры административного предупреждения за нарушение правил дорожного движения.

Эта цифра показывает, что нарушения на дорогах остаются серьезной проблемой. Хуже всего то, что многие случаи происходят не из-за простой неосторожности, а из-за халатности, ставшей повседневной привычкой.

Какие нарушения фиксируются чаще всего?

Согласно данным, за отчетный период чаще всего встречались несколько видов нарушений.

Вид нарушения

Почему это опасно?

Непристегнутый ремень безопасности

Повышает риск получения тяжелых травм при ДТП

Использование телефона за рулем

Отвлекает внимание водителя от дороги

Просмотр видео во время движения

Даже несколько секунд отвлечения могут привести к катастрофе

Превышение скорости

Увеличивает тормозной путь

Нарушение правил остановки и стоянки

Усиливает риск заторов и аварий

Несоблюдение требований ПДД

Создает опасность для всех участников движения

Особенно опасны случаи использования телефона и просмотра видео за рулем. Ведь в такие моменты водитель следит не за дорогой, а за экраном. А дорога не умеет нажимать на кнопку «пауза».

Пешеходы также в числе нарушителей

В информации СБДД отмечается, что правила часто нарушают и пешеходы.

В частности, переход проезжей части в неустановленном месте включен в число наиболее частых нарушений.

Проблема здесь не только в водителях. Безопасность на дорогах — это двусторонняя ответственность: если ни водитель, ни пешеход не соблюдают правила, риск возрастает в несколько раз.

671 водитель набрал более 12 баллов

Сообщается, что на данный момент 671 водитель накопил более 12 штрафных баллов.

В соответствии с действующим законодательством, в таких случаях к ним применяются меры ответственности в установленном порядке.

Система штрафных баллов служит для контроля водителя не только за однократное нарушение, но и за повторные опасные действия. То есть, ошибиться один раз — это одно, а превращать нарушения в привычку — совсем другое.

Предупреждение СБДД

Служба безопасности дорожного движения призвала водителей и пешеходов строго соблюдать правила дорожного движения.

Подчеркивается, что соблюдение правил имеет важное значение для предотвращения дорожно-транспортных происшествий и обеспечения безопасности всех участников движения.

Опасность на дороге начинается с простого правила

Более 399 тысяч предупреждений — это не просто статистика. Это сигнал об опасных привычках, возникающих на дорогах каждый день.

Пристегнуть ремень безопасности, отложить телефон, не превышать скорость или переходить дорогу в положенном месте может показаться простым действием. Но именно эти простые правила зачастую спасают человеческие жизни.

Как вы считаете, для повышения дисциплины на дорогах нужно ужесточать штрафы или разъяснительная работа дает больше эффекта?

ЎзбекистонЙўл ҳаракати хавфсизлиги хизмати
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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