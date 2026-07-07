Не погоня за деньгами: 7 мыслей, ведущих к богатству...

Почему одни люди годами трудятся, но постоянно ощущают нехватку денег, а другие быстрее замечают возможности? В учении Флоренс Шинн это состояние объясняется внутренними установками человека, его отношением к деньгам и «психологией дефицита».

Важно понимать эти идеи не как магическую формулу обогащения, а как способ изменить мышление, научиться видеть возможности и принимать финансовые решения более спокойно.

Почему опасна мысль «Мне нужны деньги»?

Если человек постоянно думает «мне не хватает денег», его внимание фокусируется не на возможностях, а на проблеме.

Такой внутренний диалог может:

усиливать тревогу;

приводить к поспешным решениям;

мешать замечать новые предложения;

создавать состояние постоянной погони за деньгами вместо их грамотного управления.

Поэтому рекомендуется заменить фразу «мне нужны деньги» на более конкретную и ориентированную на действие установку, например: «я вижу новые пути для увеличения своего дохода».

Режим охоты и режим принятия

Человек в «режиме охоты» всегда находится в тревоге: он пытается быстрее заработать, боится что-то упустить и хватается за любое предложение.

«Режим принятия» — это не значит сидеть сложа руки. Это значит действовать, сохраняя спокойствие, осознавать свою ценность и быть готовым принять достойную возможность, когда она появится.

Разница проста:

Режим охоты: «Я должен заработать деньги любой ценой».

Режим принятия: «Я создаю ценность и готов видеть достойные возможности».

7 мыслей, меняющих отношение к деньгам

Основываясь на идеях Флоренс Шинн, следующие изменения в мышлении могут положительно повлиять на финансовую жизнь.

1. Переход от дефицита к возможностям

Вместо мысли «денег нет» искать конкретные способы увеличения дохода.

2. Видеть в деньгах не цель, а инструмент

Важны не сами деньги, а потребности, которые они закрывают, и ценность, которую вы создаете.

3. Действовать не из страха, а по плану

Учет доходов, расходов, долгов и сбережений снижает тревожность.

4. Ценить свой труд

Требовать достойную оплату за услуги или товары — часть финансового мышления.

5. Не отвергать мелкие возможности

Большой результат иногда начинается с простого знакомства, нового навыка или небольшого заказа.

6. Менять негативные фразы о деньгах

Вместо «у меня никогда не будет денег» гораздо полезнее говорить «я учусь управлять деньгами».

7. Не связывать счастье только с деньгами

Постоянное недовольство заставляет человека концентрироваться на недостатках, а не на новых возможностях.

Простые утренние и вечерние привычки

Для настройки сознания на изобилие не нужны сложные ритуалы. Достаточно следующих практических привычек:

Утром можно записать три цели, определить одно конкретное действие для дохода или профессионального роста на этот день и выразить благодарность за имеющиеся возможности.

Вечером полезно просмотреть расходы за день, отметить достигнутые небольшие результаты и наметить важную финансовую задачу на завтра.

Эти привычки — не «притягивание денег из космоса», а способ упорядочить внимание и осознанно принимать решения.

Откуда берутся неожиданные деньги?

Когда человек меняет стиль мышления и действий, он начинает замечать возможности, на которые раньше не обращал внимания.

Например, возврат старого долга, предложение о подработке, новый клиент, бонус или выгодное сотрудничество могут показаться «неожиданными деньгами». На самом деле, такие результаты часто являются следствием отношений, подготовки и своевременных действий.

Достаточно ли только позитивного мышления?

Нет. Позитивное мышление не работает без действий.

Для улучшения финансового положения вместе с мышлением необходимо:

вести бюджет;

сокращать долги по плану;

изучать новые навыки;

искать дополнительные источники дохода;

избегать сомнительных обещаний «быстрого обогащения».

Самая полезная часть идеи Флоренс Шинн заключается в том, что когда человек выходит из состояния постоянной тревоги и начинает считать себя достойным возможностей, его действия тоже меняются.

Деньги не появляются из воздуха, как по волшебству. Но спокойный ум, четкий план и последовательные действия могут значительно сократить путь к ним.

Прочитав статью, перейдите в раздел комментариев и с полной уверенностью напишите:

Режим принятия активирован! Неожиданные деньги ищут меня!

Это не просто слова — это запуск ментального механизма. Вы рождены для процветания. И эта статья поможет вам об этом вспомнить!