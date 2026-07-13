Может ли Коул Палмер стать новым Эденом Азаром: эксперты назвали причины спада игрока

·4·Спорт
Может ли Коул Палмер стать новым Эденом Азаром: эксперты назвали причины спада игрока

Коул Палмер, ярко проявивший себя в составе лондонского «Челси» уже в дебютном сезоне, своим стилем игры начал напоминать болельщикам и экспертам таких легенд клуба, как Джанфранко Дзола и Эден Азар. Однако в последнее время наблюдается спад результатов молодого плеймейкера, что породило вопросы о его будущем. В интервью Goal.com бывший нападающий Тони Каскарино объяснил, чего не хватает футболисту для возвращения на прежний уровень. Об этом сообщает Goal.com сообщает Goal.com.

Сезон 2025/26 сложился для Палмера не так удачно, как ожидалось. Из-за серьезных травм, в частности проблем с пахом и перелома пальца, он был вынужден пропустить в общей сложности 26 матчей. В результате его эффективность резко упала: за весь сезон во всех турнирах он отметился лишь 11 голами и 3 результативными передачами. Эти показатели далеки от его результата в 25 голов в первый год после перехода из «Манчестер Сити» за 40 миллионов фунтов.

Травмы и решение Томаса Тухеля

Второй год Палмера в «Челси» с точки зрения командных достижений прошел неплохо — клуб выиграл Лигу конференций и клубный чемпионат мира. Однако снижение личной статистики до 18 голов и падение качества игры не остались без внимания главного тренера сборной Англии Томаса Тухеля. Немецкий специалист принял решение не включать 24-летнего футболиста в заявку на чемпионат мира 2026 года, что стало неожиданностью для футбольной общественности.

По мнению Тони Каскарино, на спад Палмера повлияли не только физическое состояние, но и командная атмосфера. Он отметил, что яркий дебют молодого таланта во многом был связан с адреналином от перехода в новый клуб. Теперь же он сталкивается с трудностями в поддержании стабильности. По словам эксперта, нехватка опытных игроков в составе «Челси» препятствует развитию таких молодых талантов, как Палмер.

Хаби Алонсо и новые надежды

Сейчас на стадионе «Стэмфорд Бридж» начинается новая эра. Испанский специалист Хаби Алонсо возглавил команду, и именно его считают тренером, способным вновь раскрыть внутренний потенциал Палмера. Ожидается, что тактические схемы Алонсо и его умение работать с молодежью помогут Палмеру снова стать лидером команды.

На трансферном рынке не утихают слухи вокруг игрока. Несмотря на разговоры о его переходе в «Манчестер Юнайтед», у футболиста долгосрочный контракт с «Челси», рассчитанный до 2033 года. По мнению Каскарино, если Палмер хочет достичь уровня Дзолы или Азара, он должен демонстрировать не только индивидуальное мастерство, но и способность вести команду за собой в сложных ситуациях.

ЧелсеаКоул ПалмерХаби АлонсоАнглия Премер-лигасиФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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