Исторический шаг в Бекабаде: Президент запустил комплекс по производству стальных листов

В ходе визита в город Бекабад Президент Шавкат Мирзиёев принял участие в церемонии запуска нового литейно-прокатного комплекса, построенного на Узбекском металлургическом комбинате («Узметкомбинат»). Этот масштабный проект стал первым в истории промышленности нашей страны комплексом по производству горячекатаных стальных листов. Zamin.uz представляет подробности этого исторического события и масштабных перемен в отрасли.

10-летний рывок в металлургии в цифрах

За последние годы в нашей стране был реализован комплекс масштабных реформ по выводу горно-металлургической отрасли на новый технологический уровень. В отрасль было привлечено около 2 миллиардов долларов иностранных инвестиций и введено в эксплуатацию 31 крупное производственное мощности. Благодаря открытию пути для частного сектора количество предприятий превысило 150.

Показатели 2016 год Текущее состояние (последние 10 лет) Годовой объем продукции 800 тысяч тонн 3 миллиона тонн Общая стоимость продукции 1,5 триллиона сумов 23 триллиона сумов Виды продукции В основном металлопрокат для строительства 80 видов новой продукции для машиностроения, оборонной и энергетической отраслей

Поставлена цель довести объем валового внутреннего продукта страны к 2030 году до 240 миллиардов долларов. В ближайшие пять лет приток 180 миллиардов долларов иностранных инвестиций в экономику и строительство жилья на 800 тысяч квартир увеличит спрос на металл еще в 1,5 раза. В этой ситуации роль «Узметкомбината», насчитывающего более 5,5 тысяч сотрудников, является неоценимой.

Что даст новый литейно-прокатный комплекс?

Этот комплекс, основанный на энергоэффективных технологиях и цифровых решениях, открывает новую эру на комбинате. Экономическая эффективность проекта заключается в следующем:

Производственная мощность: 1 миллион тонн горячекатаных стальных листов в год на сумму 8 триллионов сумов;

Внутренняя потребность: полностью покрывается потребность Ташкентского и Самаркандского металлургических заводов в листовом прокате;

Рабочие места: на предприятии будет создано 1 200 высокооплачиваемых новых рабочих мест.

Крупные инвестиции будущего и новые заводы

На торжественной церемонии была озвучена новая стратегия по обеспечению сырьевой независимости комбината и его развитию. В Узбекистане имеются запасы железной руды в объеме 1,5 миллиарда тонн, для эффективного использования которых будут реализованы следующие проекты:

Месторождение «Тебинбулак»: будет запущено в ближайшие 3-4 года, будет налажено производство 1 миллиона тонн стали в год. Месторождение «Сурун-ота» и новый завод: с месторождения будет добываться 600 тысяч тонн железного сырья в год. Для его переработки на территории комбината будет построен современный металлургический завод стоимостью 180 миллионов долларов. Модернизация: в ближайшие три года за счет инвестиций в 30 миллионов долларов мощность производства стальных шаров будет увеличена с 250 тысяч до 500 тысяч тонн. Эко-промышленный парк: на комбинате будет создан «Узбекский промышленный парк экологических технологий». Уже в текущем году начнется реализация 6 проектов общей стоимостью 70 миллионов долларов (производство труб большого диаметра, подъемных кранов и фильтрующего оборудования), будет создано еще 660 новых рабочих мест.

«Металлургия — тяжелая, но почетная отрасль. Упорный и самоотверженный труд работников комбината заслуживает глубокого уважения и похвалы». — Шавкат Мирзиёев

После выступления глава государства нажал символическую кнопку, дав старт деятельности нового литейно-прокатного комплекса, а также побеседовал с ветеранами отрасли и иностранными партнерами.