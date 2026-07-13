Немецкий автоконцерн Volkswagen Груп объявил о крупнейшей в своей истории программе по упрощению бизнеса. В целях снижения затрат и повышения эффективности компания планирует сократить количество выпускаемых моделей автомобилей на 50%, а число вариантов комплектующих и опций — на 75%. Этот стратегический шаг считается крайне важным для сохранения конкурентоспособности бренда на мировом рынке. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Как сообщает агентство Reuters, данные предложения были разработаны в рамках «Плана будущего», представленного наблюдательному совету Volkswagen. Руководство компании намерено сосредоточиться на наиболее востребованных сегментах рынка, снизить сложность производства и направить высвободившиеся ресурсы на развитие ключевых технологий. Эти меры принимаются на фоне снижения рентабельности и тарифных ограничений.

Конкуренция и адаптация производственных мощностей

В настоящее время Volkswagen находится под давлением растущей конкуренции со стороны китайских автопроизводителей и жестких экологических требований. В связи с этим компания планирует снизить годовую производственную мощность с 12 миллионов единиц до пандемии до 9 миллионов единиц. Это позволит адаптироваться к реалиям рынка и избежать избыточных расходов.

Генеральный директор компании Оливер Блуме (Оливер Блуме) подчеркнул, что к 2030 году Volkswagen стремится стать самым привлекательным автомобильным брендом в мире. По его словам, стратегия основана на снижении сложности бизнеса, концентрации инвестиций на ключевых технологиях и адаптации продуктов к региональным рынкам. В этом процессе будут широко использоваться возможности цифровизации и искусственного интеллекта.

Структурные изменения и социальное сопротивление

Еще одним важным направлением реформ является унификация автомобильных платформ, электронной архитектуры и программного обеспечения для различных регионов. Это сократит технические различия между моделями для западных и восточных рынков и упростит внедрение общих сервисных решений. Однако столь масштабные изменения встречают сопротивление со стороны производственных советов в Германии.

Согласно имеющимся данным, первоначальный план предусматривал закрытие четырех заводов в Германии и сокращение до 100 тысяч рабочих мест. Однако представители трудового коллектива, обладающие большим влиянием в системе корпоративного управления Германии, выступили против этих предложений. В официальном заявлении, сделанном после заседания совета 9 июля, информация о закрытии заводов или массовых увольнениях сотрудников не упоминалась.

Финансовый директор Volkswagen Груп Арно Антлиц (Арно Антлитз) отметил, что предыдущие программы по экономии затрат оказались недостаточными в текущей геополитической и экономической ситуации. Поэтому компания обязана сократить этапы принятия решений и радикально пересмотреть портфель продуктов. Ожидается, что новая стратегия этого бренда, популярного в том числе на рынке Узбекистана, в будущем послужит повышению качества и технологичности моделей.