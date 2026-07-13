В США смягчают правила ядерной безопасности: возможен отказ от принципа АЛАРА

·25·Технологии
В США смягчают правила ядерной безопасности: возможен отказ от принципа АЛАРА

Комиссия по ядерному регулированию США (НРК) предложила пересмотреть стандарты безопасности, действовавшие в атомной энергетике десятилетиями. В рамках этой инициативы планируется отказаться от принципа АЛАРА (ас лов ас реасонаблй ачиевабле), который предполагает поддержание радиационного воздействия на максимально низком уровне. Это изменение вызывает серьезные споры среди отраслевых экспертов и экологов, поскольку данный принцип является фундаментальной основой обеспечения безопасности атомных электростанций (АЭС). Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

По данным иксбт.ком, НРК объясняет это решение стремлением «устранить излишнюю неопределенность» в процессе регулирования. Согласно действующим правилам, операторы АЭС были обязаны принимать меры по снижению уровня радиации, даже если он уже был ниже установленных норм. Новое предложение может отменить это обязательство, оставив операторам лишь требование не превышать установленный верхний предел.

Угроза стандартам безопасности или оптимизация?

Эксперты, в частности представитель «Союза обеспокоенных ученых» (Унион оф Конкернед Скиентистс) Эдвин Лайман, предупреждают, что такой шаг приведет к снижению качества управления ядерными объектами. По его мнению, отмена принципа АЛАРА может привести к ослаблению культуры безопасности в процессе эксплуатации и повышению радиационных рисков для работников и населения.

В то же время комиссия намерена изменить порядок исполнения Закона о национальной экологической политике (НЭПА), принятого в 1970 году. Предлагаемые нововведения предусматривают значительное сокращение объема экологических проверок, проводимых перед строительством и вводом в эксплуатацию ядерных объектов. Это может ограничить участие общественности в обсуждении подобных проектов.

Кроме того, НРК предлагает отказаться от проверки таких факторов, как шум, пыль и атмосферные выбросы при оценке воздействия атомных объектов на окружающую среду. Как сообщает издание Те Хилл, ожидается, что новые правила освободят даже некоторые действующие и строящиеся реакторы от части регулярных проверок.

Последствия реформ в энергетике

Эти изменения были объявлены через несколько месяцев после того, как Министерство энергетики США начало пересмотр радиационных ограничений для сотрудников отрасли. Правительство представляет эти шаги как часть стратегии по упрощению реализации ядерных проектов и расширению атомной энергетики в стране. Однако критики опасаются, что отказ от стандартов безопасности ради экономических интересов может привести к тяжелым последствиям в долгосрочной перспективе.

Данные реформы в сфере ядерного регулирования охватывают следующие основные направления:

  • Отмена требования о минимизации радиационного воздействия;
  • Ускорение процесса экологической экспертизы при строительстве новых АЭС;
  • Исключение второстепенных факторов при оценке воздействия на окружающую среду;
  • Упрощение контрольных процедур для действующих реакторов.
Для стран, вставших на путь развития атомной энергетики, таких как Узбекистан, эти изменения в США представляют особый интерес. Международный опыт показывает, что любое смягчение правил ядерной безопасности может повлиять на доверие к отрасли в глобальном масштабе. На данный момент предложения находятся на стадии обсуждения, и их окончательное принятие может ознаменовать начало новой эры в ядерной политике США.

АҚШАЭСРадиацияХавфсизликЭнергетика
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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