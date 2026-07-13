Переговоры между Реал Мадридом и Винисиусом Жуниором зашли в тупик

Испанский клуб Реал Мадрид столкнулся с серьезными трудностями в вопросе продления контракта со своим ведущим нападающим Винисиусом Жуниором. Противоречие между финансовыми требованиями бразильской звезды и желанием клуба сохранить баланс зарплатной ведомости стало главной темой перед началом нового сезона. Ожидается, что исход этих переговоров напрямую повлияет на внутреннюю атмосферу в команде и настроение других звездных игроков. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Согласно информации, опубликованной изданием ОКДИАРИО, Винисиус Жуниор требует от клуба зарплату в размере 20 миллионов евро чистыми в год. Такая цифра выведет его в число самых высокооплачиваемых футболистов команды. Однако руководство клуба опасается, что столь резкий скачок нарушит финансовую иерархию внутри коллектива. Руководство во главе с Флорентино Пересом считает, что любой футболист, даже если он является звездой высочайшего уровня, не должен выходить за рамки установленных клубом экономических границ.

Баланс между звездами

Такие звезды, как недавно присоединившийся к Реал Мадриду Килиан Мбаппе и проявивший себя в прошлом сезоне Джуд Беллингем, уже получают высокую зарплату. Руководство клуба опасается, что исключение для Винисиуса Жуниора вызовет недовольство и зависть среди других футболистов. Согласно сообщениям из штаб-квартиры в Вальдебебасе, принцип «проект выше любой личности» остается для клуба неизменным.

На данный момент официальных предложений от других клубов по бразильскому футболисту не поступало. Хотя это дает Реал Мадриду определенное преимущество в переговорах, приближение срока окончания контракта усиливает давление. По сообщению Goal.com, «Королевский клуб» намерен решить этот вопрос до закрытия трансферного окна и начать сезон без лишних отвлекающих факторов.

В прошлом сезоне Винисиус Жуниор провел за Реал Мадрид 53 матча, записав на свой счет 22 гола и 14 результативных передач. Хотя руководство клуба высоко оценивает его эффективность на поле, от футболиста ждут демонстрации большей стабильности и лидерских качеств. В частности, требуется не поддаваться эмоциям в решающих матчах и концентрироваться исключительно на футболе.

Дисциплина и новые требования

В то время как переговоры продолжаются, вопросы дисциплины вокруг команды также остаются в центре внимания. Клуб надеется, что Винисиус Жуниор вернется после отпуска полностью восстановленным физически и психологически. Внутренние требования о том, что интересы команды должны стоять выше личных амбиций, стали еще жестче.

В заключение можно сказать, что обе стороны обречены на достижение соглашения. Для Винисиуса Жуниора Реал Мадрид остается самым престижным клубом в мире, а для клуба бразильский нападающий является важной частью будущих побед. Однако прийти к компромиссу по финансовым условиям будет непросто.