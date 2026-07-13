Переговоры между Реал Мадридом и Винисиусом Жуниором зашли в тупик

·6·Спорт
Переговоры между Реал Мадридом и Винисиусом Жуниором зашли в тупик

Испанский клуб Реал Мадрид столкнулся с серьезными трудностями в вопросе продления контракта со своим ведущим нападающим Винисиусом Жуниором. Противоречие между финансовыми требованиями бразильской звезды и желанием клуба сохранить баланс зарплатной ведомости стало главной темой перед началом нового сезона. Ожидается, что исход этих переговоров напрямую повлияет на внутреннюю атмосферу в команде и настроение других звездных игроков. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Согласно информации, опубликованной изданием ОКДИАРИО, Винисиус Жуниор требует от клуба зарплату в размере 20 миллионов евро чистыми в год. Такая цифра выведет его в число самых высокооплачиваемых футболистов команды. Однако руководство клуба опасается, что столь резкий скачок нарушит финансовую иерархию внутри коллектива. Руководство во главе с Флорентино Пересом считает, что любой футболист, даже если он является звездой высочайшего уровня, не должен выходить за рамки установленных клубом экономических границ.

Баланс между звездами

Такие звезды, как недавно присоединившийся к Реал Мадриду Килиан Мбаппе и проявивший себя в прошлом сезоне Джуд Беллингем, уже получают высокую зарплату. Руководство клуба опасается, что исключение для Винисиуса Жуниора вызовет недовольство и зависть среди других футболистов. Согласно сообщениям из штаб-квартиры в Вальдебебасе, принцип «проект выше любой личности» остается для клуба неизменным.

На данный момент официальных предложений от других клубов по бразильскому футболисту не поступало. Хотя это дает Реал Мадриду определенное преимущество в переговорах, приближение срока окончания контракта усиливает давление. По сообщению Goal.com, «Королевский клуб» намерен решить этот вопрос до закрытия трансферного окна и начать сезон без лишних отвлекающих факторов.

В прошлом сезоне Винисиус Жуниор провел за Реал Мадрид 53 матча, записав на свой счет 22 гола и 14 результативных передач. Хотя руководство клуба высоко оценивает его эффективность на поле, от футболиста ждут демонстрации большей стабильности и лидерских качеств. В частности, требуется не поддаваться эмоциям в решающих матчах и концентрироваться исключительно на футболе.

Дисциплина и новые требования

В то время как переговоры продолжаются, вопросы дисциплины вокруг команды также остаются в центре внимания. Клуб надеется, что Винисиус Жуниор вернется после отпуска полностью восстановленным физически и психологически. Внутренние требования о том, что интересы команды должны стоять выше личных амбиций, стали еще жестче.

В заключение можно сказать, что обе стороны обречены на достижение соглашения. Для Винисиуса Жуниора Реал Мадрид остается самым престижным клубом в мире, а для клуба бразильский нападающий является важной частью будущих побед. Однако прийти к компромиссу по финансовым условиям будет непросто.

Реал МадридВинисиус ЖуниорЛа ЛигаТрансферФутбол
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Джуд Беллингем повторил рекорд Марадоны на чемпионате мира: Морган Роджерс ответил на критикуДжуд Беллингем повторил рекорд Марадоны на чемпионате мира: Морган Роджерс ответил на критикуСегодня, 02:17Майкл Олисе запросил встречу с руководством Баварии на фоне интереса со стороны Реал МадридаМайкл Олисе запросил встречу с руководством Баварии на фоне интереса со стороны Реал МадридаСегодня, 01:58Анж Постекоглу возглавил «Аль-Наср»: для Криштиану Роналду начинается новая эраАнж Постекоглу возглавил «Аль-Наср»: для Криштиану Роналду начинается новая эраСегодня, 01:38Почему Эрлинг Холанд не смог показать ожидаемую игру в матче против АнглииПочему Эрлинг Холанд не смог показать ожидаемую игру в матче против АнглииСегодня, 01:18Новая эра в мексиканском футболе: 5 главных задач Рафаэля МаркесаНовая эра в мексиканском футболе: 5 главных задач Рафаэля МаркесаСегодня, 01:15Гари Линекер: Джуд Беллингем может стать величайшим футболистом в истории АнглииГари Линекер: Джуд Беллингем может стать величайшим футболистом в истории АнглииСегодня, 00:50
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе
«Манчестер Сити» опубликовал пост, посвященный Хусанову и Узбекистану
«Манчестер Сити» опубликовал пост, посвященный Хусанову и Узбекистану