Видеокарты AMD догоняют NVIDIA и Intel Арк: революция в генерации кадров

·30·Технологии
Видеокарты AMD догоняют NVIDIA и Intel Арк: революция в генерации кадров

Конкуренция на рынке графических процессоров выходит на новый уровень. Стало известно, что компания AMD работает над функцией многокадровой генерации (мулти-фраме генератион) для своих видеокарт Radeon. Эта технология призвана значительно повысить плавность изображения в играх и позволит компании сравняться со своими главными конкурентами — NVIDIA и Intel. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Информация о новой функции появилась в программном обеспечении РиваТунер. Как сообщает издание иксбт.ком, в настройках драйверов AMD были обнаружены параметры, позволяющие значительно увеличить коэффициент генерации кадров. Это означает, что в будущем пользователи смогут настраивать коэффициент увеличения кадров до 8 раз (кс8).

В настоящее время видеокарты AMD поддерживают только стандартную генерацию кадров кс2. В этом отношении компания отставала от технологий NVIDIA и даже Intel Арк. Внедрение новой технологии поможет сделать игровой процесс более плавным и качественным за счет многократного увеличения частоты кадров (FPS) в играх с помощью AI.

Опыт PlayStation и видеокарты нового поколения

Интересно, что ранее на появление такой функции намекала и компания Sony. Известно, что консоли PlayStation базируются именно на графических процессорах AMD. Ожидается, что этот опыт из мира консолей теперь перейдет и на карты Radeon для персональных компьютеров. Это еще больше сократит технологический разрыв между консолями и ПК.

По мнению экспертов, эта функция многокадровой генерации может быть представлена пользователям в ближайшее время. Однако, скорее всего, полноценно воспользоваться этой возможностью смогут только владельцы видеокарт нового поколения — серии Radeon RX 9000. Существует вероятность, что для старых моделей эта функция будет доступна в ограниченном виде или не будет добавлена вовсе.

Для геймеров и ИТ-специалистов эта новость очень важна, так как видеокарты AMD популярны на местном рынке благодаря соотношению цены и производительности. Если компания сможет достойно ответить на технологию DLSS 3.0 в серии NVIDIA RTX с помощью программного обеспечения, это значительно повысит спрос на карты Radeon.

Подводя итог, AMD стремится вывести технологию генерации кадров на новую высоту. Если коэффициент кс8 оправдает себя на практике, появится возможность играть в самые требовательные игры в высоком качестве даже на компьютерах со средней мощностью. Это может полностью изменить расстановку сил на рынке графических процессоров.

AMDRadeonВидеокартаТехнологияГейминг
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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