Ибраима Конате ответил на слова Ламина Ямаля: «Мы никого не боимся»

·3·Спорт
Ибраима Конате ответил на слова Ламина Ямаля: «Мы никого не боимся»

Атмосфера перед полуфинальным матчем чемпионата мира между сборными Испании и Франции накаляется. Французский защитник Ибраима Конате резко отреагировал на заявление звезды соперника Ламина Ямаля о том, что «Франция должна нас бояться». Это противостояние имеет огромное значение не только из-за путевки в финал, но и из-за принципиального соперничества двух грандов. Об этом сообщает Goal.com сообщает об этом.

Опытный защитник, недавно перешедший из «Ливерпуля» в «Реал Мадрид», на пресс-конференции в Бостоне рассказал о психологическом состоянии своей команды. По его словам, «трехцветные» предпочитают не обращать внимания на внешний шум и концентрироваться на своей игре. Ибраима Конате подчеркнул, что в команде нет никакого страха и они не поддадутся на психологическое давление соперника.

«Мы не попадемся в ловушку»

«Боится ли Франция Испанию? Нет. Честно говоря, мы ни на йоту не обращаем внимания на предматчевые разговоры. Нам некого бояться. Самое главное — сохранить ту скромность, с которой мы начали турнир, и не попадаться в подобные ловушки», — отметил Ибраима Конате. Он считает слова Ламина Ямаля лишь личным мнением.

Отдавая должное силе сборной Испании, защитник заявил, что главная угроза исходит не от одного игрока. По его мнению, Испания — это не только Ламин Ямаль, но и целостный, мощный механизм. Поэтому подопечные Дидье Дешама работают над стратегией против всей команды, а не только против одного вингера.

Прошлые поражения и новые возможности

В последние годы Испания доминирует в матчах против Франции. В частности, «красная фурия» одержала победу в полуфинале Евро-2024. Анализируя причины того поражения, Ибраима Конате признал, что тогда не хватило взаимопонимания в линии обороны. По его словам, тот факт, что состав впервые играл вместе, негативно сказался на результате.

Полуфинал чемпионата мира пройдет в Арлингтоне, штат Техас. Многие эксперты называют этот матч «досрочным финалом». Для Ибраимы Конате и его товарищей по команде эта игра — шанс взять реванш за неудачу на чемпионате Европы. По сообщению Goal.com, в составе сборной Франции нет серьезных потерь, и команда находится в боевой готовности.

В заключение Ибраима Конате добавил, что игра решится на поле и все ответы будут даны там. По его словам, французы верят в свои силы и приложат все усилия, чтобы вернуть себе звание чемпионов мира.

ФранцияИспанияИбраима КонатеЛамине ЯмалЖаҳон Чемпионати
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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