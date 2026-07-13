Майкл Олисе запросил встречу с руководством Баварии на фоне интереса со стороны Реал Мадрида

·49·Спорт
Майкл Олисе запросил встречу с руководством Баварии на фоне интереса со стороны Реал Мадрида

Звезда мюнхенской «Баварии» и сборной Франции Майкл Олисе требует срочной встречи с руководством клуба, чтобы прояснить свое будущее. После яркого выступления на чемпионате мира 2026 года трансферная стоимость игрока резко возросла, что вновь привлекло внимание европейских грандов, в частности «Реал Мадрида». Об этом сообщает Goal.com сообщает портал.

Олисе перешел в Мюнхен из «Кристал Пэлас» в 2024 году за 55 миллионов евро. На данный момент нападающий, дошедший со сборной Франции до полуфинала чемпионата мира, стал одной из ключевых фигур команды, сделав шесть голевых передач по ходу турнира. Как сообщает издание Эл Дебате, футболист хочет лично поговорить с президентом «Баварии» Гербертом Хайнером сразу после завершения турнира.

Звезды «Реал Мадрида» в роли «агентов»

Интересно, что в лагере сборной Франции началась настоящая «кампания» за Майкла Олисе. Игроки «Реал Мадрида» Килиан Мбаппе и Орельен Тчуамени, а также Ибраима Конате пытаются убедить своего товарища по сборной переехать в Мадрид. Особенно впечатляющее взаимопонимание на поле между Мбаппе и Олисе усиливает вероятность их совместной игры на клубном уровне.

Согласно данным Goal.com, это внутреннее давление и дружеские советы не могут не влиять на решение Олисе. Сообщается, что футболист проявляет интерес к испанской Ла Лиге и проекту на «Сантьяго Бернабеу». Однако для осуществления этого трансфера «Реал Мадриду» придется преодолеть серьезные финансовые препятствия.

Вопрос цены и зарплаты

В настоящее время рыночная стоимость Майкла Олисе оценивается примерно в 200 миллионов евро. Его действующий контракт с «Баварией» рассчитан еще на три года. Немецкий клуб не относится к числу команд, которые легко отпускают своих звезд. Напротив, они планируют строить состав, способный бороться за победу в Лиге чемпионов, именно вокруг таких исполнителей, как Олисе.

В то же время отмечается, что нынешняя чистая зарплата футболиста в 8 миллионов евро уже не соответствует его новому статусу мирового уровня. Руководство «Баварии» готовится предложить игроку новый контракт с зарплатой 14 миллионов евро в год, чтобы разрядить обстановку и отпугнуть других претендентов.

В заключение можно сказать, что будущее Майкла Олисе зависит не только от его личного желания, но и от финансового предложения «Баварии» и решимости «Реал Мадрида». Если мюнхенцы хотят удержать своего лидера, им придется не только повысить зарплату, но и доказать ему, что он является центральной частью их спортивного проекта.

БаварияРеал МадридМайкл ОлисеКилиан МбаппеТрансфер
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Ибраима Конате ответил на слова Ламина Ямаля: «Мы никого не боимся»Ибраима Конате ответил на слова Ламина Ямаля: «Мы никого не боимся»Сегодня, 02:54Переговоры между Реал Мадридом и Винисиусом Жуниором зашли в тупикПереговоры между Реал Мадридом и Винисиусом Жуниором зашли в тупикСегодня, 02:36Джуд Беллингем повторил рекорд Марадоны на чемпионате мира: Морган Роджерс ответил на критикуДжуд Беллингем повторил рекорд Марадоны на чемпионате мира: Морган Роджерс ответил на критикуСегодня, 02:17Анж Постекоглу возглавил «Аль-Наср»: для Криштиану Роналду начинается новая эраАнж Постекоглу возглавил «Аль-Наср»: для Криштиану Роналду начинается новая эраСегодня, 01:38Почему Эрлинг Холанд не смог показать ожидаемую игру в матче против АнглииПочему Эрлинг Холанд не смог показать ожидаемую игру в матче против АнглииСегодня, 01:18Новая эра в мексиканском футболе: 5 главных задач Рафаэля МаркесаНовая эра в мексиканском футболе: 5 главных задач Рафаэля МаркесаСегодня, 01:15
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе
«Манчестер Сити» опубликовал пост, посвященный Хусанову и Узбекистану
«Манчестер Сити» опубликовал пост, посвященный Хусанову и Узбекистану