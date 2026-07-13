Майкл Олисе запросил встречу с руководством Баварии на фоне интереса со стороны Реал Мадрида

Звезда мюнхенской «Баварии» и сборной Франции Майкл Олисе требует срочной встречи с руководством клуба, чтобы прояснить свое будущее. После яркого выступления на чемпионате мира 2026 года трансферная стоимость игрока резко возросла, что вновь привлекло внимание европейских грандов, в частности «Реал Мадрида». Об этом сообщает Goal.com сообщает портал.

Олисе перешел в Мюнхен из «Кристал Пэлас» в 2024 году за 55 миллионов евро. На данный момент нападающий, дошедший со сборной Франции до полуфинала чемпионата мира, стал одной из ключевых фигур команды, сделав шесть голевых передач по ходу турнира. Как сообщает издание Эл Дебате, футболист хочет лично поговорить с президентом «Баварии» Гербертом Хайнером сразу после завершения турнира.

Звезды «Реал Мадрида» в роли «агентов»

Интересно, что в лагере сборной Франции началась настоящая «кампания» за Майкла Олисе. Игроки «Реал Мадрида» Килиан Мбаппе и Орельен Тчуамени, а также Ибраима Конате пытаются убедить своего товарища по сборной переехать в Мадрид. Особенно впечатляющее взаимопонимание на поле между Мбаппе и Олисе усиливает вероятность их совместной игры на клубном уровне.

Согласно данным Goal.com, это внутреннее давление и дружеские советы не могут не влиять на решение Олисе. Сообщается, что футболист проявляет интерес к испанской Ла Лиге и проекту на «Сантьяго Бернабеу». Однако для осуществления этого трансфера «Реал Мадриду» придется преодолеть серьезные финансовые препятствия.

Вопрос цены и зарплаты

В настоящее время рыночная стоимость Майкла Олисе оценивается примерно в 200 миллионов евро. Его действующий контракт с «Баварией» рассчитан еще на три года. Немецкий клуб не относится к числу команд, которые легко отпускают своих звезд. Напротив, они планируют строить состав, способный бороться за победу в Лиге чемпионов, именно вокруг таких исполнителей, как Олисе.

В то же время отмечается, что нынешняя чистая зарплата футболиста в 8 миллионов евро уже не соответствует его новому статусу мирового уровня. Руководство «Баварии» готовится предложить игроку новый контракт с зарплатой 14 миллионов евро в год, чтобы разрядить обстановку и отпугнуть других претендентов.

В заключение можно сказать, что будущее Майкла Олисе зависит не только от его личного желания, но и от финансового предложения «Баварии» и решимости «Реал Мадрида». Если мюнхенцы хотят удержать своего лидера, им придется не только повысить зарплату, но и доказать ему, что он является центральной частью их спортивного проекта.