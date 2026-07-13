Молодая звезда сборной Англии Джуд Беллингем стал настоящим лидером на чемпионате мира, проходящем в Северной Америке. Полузащитник «Реал Мадрида» развеял все сомнения и критику, высказанные в его адрес перед началом турнира, и стал главной движущей силой команды под руководством Томаса Тухеля. Его игра в четвертьфинале против Норвегии не только обеспечила победу, но и обновила один из величайших результатов в истории футбола. Об этом сообщает Goal.com сообщает об этом.

В матче против Норвегии, завершившемся со счетом 2:1, Беллингем оформил дубль. Этим результатом он сумел повторить 40-летний рекорд. Джуд стал вторым футболистом в истории, оформившим дубль в двух матчах плей-офф подряд. Ранее такого результата добивался легендарный Диего Марадона на чемпионате мира 1986 года. В настоящее время 23-летний английский футболист лидирует в гонке бомбардиров турнира с 6 забитыми мячами.

Критика и реакция Моргана Роджерса

Перед началом соревнований некоторые представители СМИ писали, что Джуда Беллингема следует исключить из основного состава, заменив его игроком «Астон Виллы» Морганом Роджерсом. Однако сам Роджерс считает подобные обсуждения совершенно необоснованными и нелогичными. Он подчеркнул, что роль Беллингема на поле и за его пределами неоценима для команды.

В интервью изданию ФОКс Спортс Роджерс сказал: «Может быть, он станет лучшим игроком турнира? Просто смешно, что некоторые думали, будто он не должен играть или быть в составе. Он снова и снова доказывает, насколько он великий футболист на мировой арене. Джуд является примером для всех не только своими голами, но и трудолюбием на поле».

Действительно, в матче против Норвегии Джуд Беллингем не только забил два гола, но и совершил 7 успешных дриблингов, заставив соперников часто нарушать правила. Норвежцы во главе с Эрлингом Холандом не смогли найти противоядия доминированию Беллингема в центре поля. Его физическое состояние и самоотдача до финального свистка высоко оцениваются товарищами по команде.

По сообщению Goal.com, сборная Англии после этой победы вышла в полуфинал. Феноменальная спортивная форма Беллингема стала важным шагом «Трех львов» к долгожданному чемпионству. По ходу турнира он проявляет себя как «бокс-то-бокс» полузащитник, который не только завершает атаки, но и активно участвует в обороне.

В настоящее время английская футбольная общественность и болельщики восхищены игрой Беллингема. На смену прежней критике пришли аплодисменты. Как отметил Морган Роджерс, Джуд покидает поле после каждой игры полностью измотанным, потому что отдает все силы ради интересов команды. Эта самоотверженность приносит свои плоды, приближая Англию к мировому трону.