Анж Постекоглу возглавил «Аль-Наср»: для Криштиану Роналду начинается новая эра

·29·Спорт
Анж Постекоглу возглавил «Аль-Наср»: для Криштиану Роналду начинается новая эра

Действующий чемпион Про-лиги Саудовской Аравии «Аль-Наср» официально вступил в новую эру. Опытный специалист Анж Постекоглу, известный по работе в таких клубах, как «Тоттенхэм» и «Селтик», прибыл в Эр-Рияд и принял руководство командой. Это назначение имеет огромное значение не только для клуба, но и для футбола всего региона, поскольку австралийский тренер известен своей атакующей философией. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

По данным издания Goal.com, 60-летний специалист сменил на этом посту Жорже Жезуша. Постекоглу подписал с «Аль-Насром» двухлетний контракт, сумев опередить в борьбе за эту должность таких именитых кандидатов, как Роберто Мартинес. Главная задача тренера — защитить чемпионский титул со звездным составом во главе с Криштиану Роналду и добиться успеха в Лиге чемпионов АФК.

Новый вызов и амбиции

Говоря о своей новой работе, Анж Постекоглу подчеркнул, что на протяжении всей карьеры всегда искал новую среду и трудности. По его словам, футбол в Саудовской Аравии за последние годы добился огромного прогресса, и уровень конкуренции здесь намного выше ожидаемого. Тренер выразил удовлетворение тем, что его амбиции совпадают с целями клуба.

«Я всегда получал удовольствие от принятия новых вызовов, работы с разными людьми и профессионального роста. Для меня это еще одна возможность испытать себя в новой стране и новой команде. Саудовская лига сильно выросла за последние годы, сейчас здесь есть 5-6 сильных клубов, способных бороться за чемпионство», — отметил австралийский специалист.

Сотрудничество с Криштиану Роналду

Одним из самых интересных аспектов для болельщиков и экспертов является сотрудничество между Постекоглу и пятикратным обладателем «Золотого мяча» Криштиану Роналду. Тренер пообещал болельщикам, которые будут собираться на стадионе «Аль-Авваль Парк», зрелищный и атакующий футбол. Учитывая, что его стиль основан на высоком прессинге и быстрых атаках, это может еще больше повысить эффективность Роналду.

Постекоглу высоко оценил работу своего предшественника Жорже Жезуша. Признав, что клуб завоевал чемпионство после семилетнего перерыва, он заявил, что теперь цель состоит в том, чтобы вывести команду на следующий уровень — доминирование на международной арене. Планы на сезон 2026/27 уже начали составляться.

Тренер, хорошо знакомый с азиатским футболом, прекрасно понимает, что успехи в регионе не даются легко. Ожидается, что его опыт очень пригодится «Аль-Насру» в таких сложных турнирах, как Элитная Лига чемпионов АФК. Постекоглу особо подчеркнул, что начинает каждый новый сезон с намерением сделать его лучшим в своей карьере.

Ал-НассрКриштиано РоналдоАнге ПостекоглоуСаудия Pro-ЛигасиФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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