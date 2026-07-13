Xiaomi представляет свой первый гибридный кроссовер: характеристики Sky Номад Н90

Китайский технологический гигант Xiaomi продолжает расширять свое присутствие на автомобильном рынке. Третья модель компании и первый гибридный кроссовер Xiaomi Sky Номад Н90 официально прошли сертификацию в базе Министерства промышленности и информационных технологий Китая. Эта новинка является важным шагом после электрического седана СУ7 и ожидаемого кроссовера Ю7, и ожидается, что она составит серьезную конкуренцию таким популярным моделям, как Li Auto L9. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Модель Sky Номад Н90 базируется на новой платформе Xiaomi Кунлун, которую производитель описывает не просто как транспортное средство, а как «жилое пространство» на колесах. Главная особенность автомобиля — гибкость салона: длинные направляющие, установленные по всему полу, позволяют свободно перемещать сиденья и центральную консоль. Это дает пользователям возможность трансформировать внутреннее пространство в соответствии со своими потребностями.

Технические характеристики и мощность

По данным иксбт.ком, кроссовер оснащен последовательной гибридной системой (EREV). 1,5-литровый турбомотор мощностью 152 л.с. выполняет только функцию генератора, а колеса приводятся в движение двумя электродвигателями. Эта система с общей мощностью 421 л.с. (310 кВт) обеспечивает полный привод (AWD). Максимальная скорость автомобиля ограничена 190 км/ч.

Самое удивительное заключается в том, что Sky Номад Н90 оснащен аккумулятором емкостью 76 кВт·ч. Это позволяет ему преодолевать до 370 км исключительно на электротяге (по циклу ВЛТК). Данный показатель приближается к возможностям многих полностью электрических автомобилей и значительно снижает расход бензина в дальних поездках.

Комфорт и инновационные решения

Xiaomi предложит новый кроссовер в пяти- и семиместном вариантах. Габариты автомобиля внушительны: длина составляет 5285 мм, ширина — 1998 мм, высота — 1825 мм. Также для любителей путешествий планируется выпуск кемпинг-модификации с палаткой на крыше, высота которой составляет 1925 мм.

В салоне созданы все условия для пассажиров, при этом заслуживают внимания следующие инновации:

Поворот передних сидений на 180 градусов;

Комфортные сиденья второго ряда с эффектом «нулевой гравитации»;

Возможность установки большого потолочного экрана и проектора;

Отдельный дисплей климат-контроля для пассажиров второго ряда;

Передвижные столики и мобильная центральная консоль.

В то время как спрос на гибридные кроссоверы на автомобильном рынке Узбекистана растет, модель Xiaomi Sky Номад Н90 может стать достойной альтернативой премиальным моделям таких брендов, как BYD и Li Auto. Хотя официальная цена и дата начала продаж автомобиля пока не объявлены, эксперты прогнозируют высокий спрос благодаря его технологическому превосходству.