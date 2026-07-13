Ученые из Института океанографии Скриппса при Калифорнийском университете предложили новый метод сдерживания Эль-Ниньо, вызывающего климатические катастрофы. Исследователи доказали, что технология осветления морских облаков (Марине Cloud Бригхтенинг — МКБ) может значительно смягчить процессы экстремального потепления в Тихом океане. Метод основан на распылении микроскопических аэрозольных частиц в облака над океаном для повышения их способности отражать солнечный свет. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Скиенке Адванкес, данный проект рассматривается не как способ постоянного охлаждения планеты, а как инструмент краткосрочного воздействия на конкретные опасные климатические явления. Группа под руководством Кейт Рике и Джессики Ван изучила лесные пожары в Австралии в 2019–2020 годах в качестве естественного эксперимента. Тогда огромное количество аэрозолей, поднявшихся в атмосферу, сделало облака над юго-восточной частью Тихого океана более яркими, что привело к охлаждению водной поверхности.

Уроки австралийских пожаров

Природный процесс, произошедший во время «Черного лета» (Блак Суммер) в Австралии, стал катализатором затяжного явления Ла-Нинья в 2020–2023 годах. Ученые использовали эти данные для моделирования эффективности искусственного вмешательства. В исследовании были проанализированы сильнейшие случаи Эль-Ниньо в 1997–1998 и 2015–2016 годах. Результаты показали, что если процесс осветления облаков начать в июне и продолжать до февраля, можно снизить температуру океана на 1,88 °К.

Однако время вмешательства имеет решающее значение. Если процесс начнется поздно, например, в декабре, эффект охлаждения составит всего 0,31 °К. Это означает, что для достижения ожидаемого результата климатическая манипуляция должна проводиться своевременно и на основе четкого плана. Технология МКБ способна не только отражать солнечный свет, но и изменять сложную цепочку взаимосвязей между океаном и ветрами.

Технические возможности и непредвиденные риски

Несмотря на положительные стороны проекта, ученые предупреждают и о негативных последствиях. Моделирование показало, что такое искусственное охлаждение в Тихом океане может вызвать неожиданные изменения в других точках мира. В частности, в некоторых сценариях наблюдалось повышение температуры в регионах Европы и Азии. Это еще раз подтверждает, насколько тесно взаимосвязаны климатические системы.

С технической точки зрения для реализации этого проекта потребуется огромный флот. По расчетам ученых, для распыления аэрозолей примерно на 7% поверхности океана потребуется около 2400 специальных судов. Этот показатель равен почти 2% мирового торгового флота. По данным иксбт.ком, хотя такое масштабное вмешательство технологически возможно, многие вопросы относительно его экологической безопасности остаются открытыми.

В заключение можно сказать, что технология осветления морских облаков в будущем может стать щитом против засух и наводнений, вызванных Эль-Ниньо. Однако этот метод не является абсолютным решением климатических проблем и должен рассматриваться лишь как временная мера. Пока ученые продолжают более глубокое изучение результатов этого «естественного эксперимента».