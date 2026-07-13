Представлен обновленный Honda Фит: 123 л.с. и полный привод

·16·Авто
Представлен обновленный Honda Фит: 123 л.с. и полный привод

Японский автогигант Honda официально представил обновленную версию своего одного из самых популярных хэтчбеков — Honda Фит. Эта модель пользуется высоким авторитетом не только на родине, но и на мировом рынке благодаря своей компактности и экономичности. Обновленная модель получила технические улучшения и теперь предлагает более мощную гибридную систему и расширенный набор опций. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

По данным иксбт.ком, внешний вид автомобиля претерпел незначительные изменения. В отличие от версии для китайского рынка, японская модификация сохранила дизайн рестайлинга 2022 года. Основное внимание было уделено расширению комплектаций. В частности, на смену прежнему варианту Хоме пришла новая комплектация З. Эта версия оснащена передним и задним бамперами, позаимствованными у спортивной модели RS.

Интерьер и комфорт

В салоне автомобиля повышен уровень комфорта для водителя и пассажиров. Новый Honda Фит оснащен трехспицевым кожаным рулем, системой подогрева сидений и акустическими стеклами с шумоподавлением. Также в салоне установлены 9-дюймовый мультимедийный экран, беспроводная зарядка для смартфонов и система камер кругового обзора на 360 градусов.

Система Магик Сеатс, являющаяся визитной карточкой модели Honda Фит, сохранена и в новой версии. Эта система обеспечивает непревзойденное удобство при перевозке крупногабаритных грузов за счет трансформации салона. Данная особенность делает модель привлекательной не только для городских поездок, но и для семейных путешествий.

Технические характеристики и двигатель

Технически автомобиль предлагается с двумя типами силовых установок. Базовые версии оснащены 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 116 л.с. и вариатором (КВТ). Самое интересное — это гибридная система е:HEV, общая мощность которой была увеличена до 123 л.с. Спортивная версия RS теперь продается исключительно в гибридном исполнении и имеет перенастроенную подвеску.

Почти все новые модели Honda Фит, включая внедорожный вариант Кросстар, могут быть заказаны с системой полного привода (4WD). Исключением является лишь спортивная версия RS — она остается только переднеприводной. Это повышает универсальность модели в различных климатических и дорожных условиях.

Что касается цен, то продажи обновленного Honda Фит на японском рынке уже начались. Базовая бензиновая версия стартует примерно от 11,1 тысячи долларов. Самый дорогой и полностью укомплектованный гибридный вариант Кросстар оценивается примерно в 18,2 тысячи долларов. Для справки, за свою 25-летнюю историю модель Honda Фит была продана тиражом 3,25 миллиона экземпляров только в Японии, что делает ее одним из самых успешных проектов бренда.

HondaHonda FitАвтомобилГибридЯпония
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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