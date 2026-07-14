Новая эра в автопродажах: Почему крупные бренды отказываются от дилеров

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Новая эра в автопродажах: Почему крупные бренды отказываются от дилеров

На мировом автомобильном рынке усиливается тенденция отказа от традиционной дилерской сети в пользу системы прямых продаж клиентам. Хотя многие производители считают сложившуюся годами посредническую модель сложной, некоторые бренды доказывают, что достигают высоких показателей именно благодаря этой «агентской модели». Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщает об этом.

В частности, шведский бренд Volvo добился значительных успехов в этом направлении. По данным компании, за первые шесть месяцев текущего года объем продаж частным клиентам на рынке Великобритании вырос на 21 процент. Этот сегмент считается наиболее ценным для бренда, поскольку частные покупатели приносят компании больше прибыли, чем корпоративные автопарки.

Преимущества и сложности агентской модели

Агентская модель означает, что автопроизводитель сам устанавливает цены и сохраняет право собственности на автомобиль до момента продажи. Дилеры же перестают быть предпринимателями, которые покупают машины и перепродают их с наценкой, превращаясь в агентов, оказывающих услуги и проводящих транзакции. Эта модель обеспечивает прозрачность цен для клиентов — больше не нужно искать разные цены на одну и ту же модель в разных салонах.

Однако переход на эту систему проходит гладко не для всех брендов. Многие производители сталкиваются с трудностями из-за старых договоров с дилерами и юридических барьеров. Тем не менее, на примере Volvo видно, что прямое общение повышает доверие клиентов к бренду и обеспечивает эффективность продаж.

Значение для рынка Узбекистана

На автомобильном рынке Узбекистана в последние годы также актуален вопрос цифровизации системы продаж и повышения прозрачности. Хотя в нашей стране по-прежнему доминирует традиционная дилерская система, опыт глобальных брендов, особенно таких компаний, как Tesla в сегменте электромобилей, непременно повлияет на подходы на местном рынке.

По мнению экспертов, успех агентской модели зависит от следующих факторов:

  • Стабильность цен и отсутствие необходимости торговаться среди клиентов;
  • Прямое владение клиентской базой со стороны производителя;
  • Упрощение процесса онлайн-заказа;
  • Фокус дилеров исключительно на сервисе и клиентском опыте.
В будущем многие автогиганты, включая Mercedes-Benz и BMW, также планируют поэтапный переход на эту модель. Это позволит сделать процесс покупки автомобиля таким же простым и понятным, как приобретение обычного гаджета.

АвтомобилиVolvoПродажиАгентская МодельБизнес
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Sardor Ergashev
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