Земля дешевеет, квартиры дорожают: что происходит в Ташкенте?

На рынке недвижимости Ташкента наблюдается любопытный контраст. В то время как цены на квартиры продолжают расти, в сегменте земельных участков зафиксировано снижение. По данным Центрального банка, по итогам I квартала 2026 года средняя стоимость 1 сотки земли в столице составила 301 миллион сумов.

Стоимость 1 сотки земли снизилась до 301 миллиона сумов

Согласно обзору Центрального банка, в Ташкенте сохраняется динамика снижения цен на земельные участки.

По итогам I квартала 2026 года средняя цена 1 сотки земли составила 301 миллион сумов. Это на 6,4 процента меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Текущие рыночные цены значительно ниже пиковых показателей 2024 года. В тот период стоимость 1 сотки земли в столице поднималась до 370–380 миллионов сумов.

Почему земля дешевеет?

Центральный банк объясняет это снижение в основном увеличением предложения земельных участков в районах, удаленных от центра города.

Иными словами, когда на рынок выходит больше земли, возникает давление на среднюю цену. Особенно если увеличивается количество участков в отдаленных от центра местах, снижение цен становится более заметным в общей статистике.

Проще говоря, режим «земли нет, цены летят вверх» немного смягчается. Однако это не означает, что земля резко подешевела повсеместно.

А квартиры продолжают дорожать

В то время как на рынке земли наблюдается спад, в сегменте многоквартирного жилья цены продолжают расти.

Согласно данным, в марте новостройки подорожали на 8,1 процента в долларовом эквиваленте, а квартиры на вторичном рынке — на 9,4 процента.

Сегмент Динамика Земельные участки −6,4% Новостройки +8,1% Вторичное жилье +9,4% Средняя цена 1 сотки земли 301 млн сумов

Эти цифры показывают, что спрос в столице сосредоточен именно на готовых или строящихся квартирах.

Почему дорожают квартиры?

На рынке квартир высокий спрос. Рост численности населения в Ташкенте, внутренняя миграция, рынок аренды, ипотека, покупка жилья для инвестиций и активность вокруг новостроек удерживают цены на высоком уровне.

Для многих квартира — это место для жизни, источник дохода от аренды или инструмент сохранения капитала. Земельный участок — это другой актив: его покупка, оформление документов, строительство, подведение коммуникаций и доведение до готовности требуют больше времени и затрат.

Поэтому на рынке квартира воспринимается как «готовый продукт», а земля — как «начало проекта». Сейчас покупатели, возможно, предпочитают вкладывать деньги в недвижимость с высокой степенью готовности.

На рынке появились два разных сигнала

Рынок недвижимости Ташкента сейчас подает два разных сигнала.

С одной стороны, наблюдается рост предложения и снижение цен на земельные участки. С другой стороны, цены на квартиры продолжают расти.

Это может означать, что в сегменте многоквартирных домов сохраняются спрос и дефицит, а на рынке земельных участков началось определенное насыщение.

Что это значит для покупателей?

Если кто-то планирует купить землю, а затем построить дом, текущее снижение может стать важным сигналом для наблюдения за рынком.

Но снижение цены на землю не означает, что любой участок является хорошей инвестицией. Здесь решающее значение имеют расположение, коммуникации, документы, дороги, инфраструктура и затраты на строительство.

Для покупателей квартир ситуация иная: в районах с высоким спросом цены могут оставаться более устойчивыми. Особенно ценовое давление сохранится на объекты, близкие к центру, с удобной транспортной доступностью и привлекательные для аренды.

На что следует обратить внимание инвесторам?

Для тех, кто вкладывает деньги в недвижимость, в текущей ситуации недостаточно простого вывода «подешевело» или «подорожало».

Есть важные вопросы:

• где расположен участок?

• есть ли коммуникации?

• во сколько обойдется последующее строительство?

• в каком районе находится квартира?

• каков спрос на аренду?

• связан ли рост цен с реальным спросом или он спекулятивный?

Выигрывает тот, кто понимает разницу на рынке. А режим «все берут, и я возьму» в недвижимости иногда обходится слишком дорого.

Рынок Ташкента в точке перемен

Данные Центрального банка показывают, что рынок недвижимости Ташкента не движется однородно. Земельные участки дешевеют, а квартиры продолжают дорожать.

Это может означать, что структура спроса в столице меняется, покупатели проявляют больший интерес к готовому жилью, а фактор предложения на рынке земли усилился.

Теперь главный вопрос: является ли снижение цен на землю временным явлением или на рынке недвижимости Ташкента начинается новый тренд?