СтепКс Нео: представлен первый в мире смартфон с офлайн-агентом искусственного интеллекта

·20·Технологии
СтепКс Нео: представлен первый в мире смартфон с офлайн-агентом искусственного интеллекта

В мире технологий начинается новая эра: китайская компания СтепФун представила смартфон СтепКс Нео, оснащенный первым в мире системно интегрированным агентом искусственного интеллекта. Главная особенность устройства заключается в том, что оно не требует интернет-соединения для выполнения множества сложных задач и самостоятельно исполняет команды пользователя без необходимости запуска отдельных приложений. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Компания СтепФун, основанная в 2023 году бывшими сотрудниками Microsoft, отказалась от традиционной системы Android и разработала совершенно новую операционную систему под названием Степ АОС. По данным иксбт.ком, в центре этой системы находится цифровой помощник Степ Аму. В отличие от обычных чат-ботов, он способен объединять несколько приложений и системных инструментов через один запрос пользователя на естественном языке, предоставляя готовый результат.

Интеллект на уровне системы и офлайн-возможности

Внутренняя архитектура смартфона СтепКс Нео включает элементы Android, Линукс и РТОС и работает на основе «механизма атомарных возможностей». Этот механизм объединяет связь, приложения, файлы и системные инструменты под единым стандартом. В результате специальная языковая модель под названием Степ Эдге использует вычислительную мощность самого устройства и работает без привязки к облачным серверам.

Польза устройства в повседневной жизни очень высока. Например, оно изучает привычки пользователя в путешествиях. Если вы ранее выбирали рейсы, где разрешен провоз домашних животных, система автоматически учтет этот приоритет при следующем поиске билетов. Также смартфон берет на себя сложные процессы, такие как бронирование мест в любимых ресторанах или автоматическое заполнение таможенных форм.

Универсальный помощник для путешествий и общения

Ожидается, что СтепКс Нео станет идеальным инструментом для пользователей, часто выезжающих за границу. Устройство способно переводить живую речь, текстовые сообщения и даже телефонные звонки на 32 языка, включая различные региональные диалекты. Самое важное — оно мгновенно переводит дорожные знаки, меню ресторанов или музейные справочники даже при отсутствии интернета.

  • Агент искусственного интеллекта Степ Аму, работающий без подключения к интернету;
  • Возможность офлайн-визуального и голосового перевода на 32 языка;
  • Слой НУИ (Натурал Усер Интерфаке), изучающий привычки пользователя;
  • Функция автономного выполнения сложных межпрограммных задач;
  • Отображение расписаний общественного транспорта и маршрутов в офлайн-режиме.
Представители СтепФун подчеркивают, что эта технология означает переход от этапа «управления устройством человеком» к этапу «просто озвучить желание и получить результат». Система Степ АОС анализирует голосовые и визуальные команды пользователя, со временем начиная еще точнее предсказывать его потребности. Это превращает смартфон из простого средства связи в настоящего персонального помощника.

StepFunStepX NeoИскусственный ИнтеллектСмартфонТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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