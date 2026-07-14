ЧМ-2026: Рой Кин предсказал сенсационный финал – кто главные фавориты?

Чемпионат мира 2026 года подошел к своей самой жаркой стадии — полуфиналу. Легендарный бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и ныне известный эксперт Рой Кин назвал главных фаворитов мундиаля. По его мнению, в финале ЧМ этого года ожидается повторение исторического противостояния.

Zamin.уз представляет резонансные мнения Роя Кина, озвученные в эфире ИТВ.

«Атакующая линия Франции ужасает»

По мнению Роя Кина, сборная Франции в настоящее время обладает одним из самых сильных составов. Однако он пояснил на примере Бразилии, что не стоит полагаться только на громкие имена.

«Атакующая линия Франции выглядит сильнее, чем у других команд. Но мы видели похожую ситуацию в игре Бразилии. Также мы стали свидетелями того, как лидеры Англии смогли усилить игру в свою пользу в матче против Панамы. Конечно, по статистике Франция сильнее. Но, посмотрите, то же самое можно сказать и об Аргентине», — сказал эксперт.

История повторится? Кин верит только в две команды

Бывший футболист подчеркнул, что новая встреча сборных Аргентины и Франции в финале не станет неожиданностью для болельщиков. Напротив, их невыход в эту стадию считался бы большой сенсацией.

«Я думаю, что и у Аргентины, и у Франции очень хорошие составы и большие возможности. Если они снова встретятся в финале, это никого не удивит. Напротив, если они не смогут выйти в финал, лично я буду удивлен», — добавил Кин.

ЧМ-2026: Полуфинальные пары и соотношение сил

На данный момент в турнире осталось всего 4 сильнейшие команды. Францию и Аргентину, которые Рой Кин хочет видеть в финале, впереди ждут очень тяжелые испытания.

Полуфинальные пары выглядят следующим образом:

Полуфинальные матчи Прогноз Роя Кина Шансы соперников Франция — Испания Франция выйдет в финал Испания является одной из команд, демонстрирующих самый красивый и интенсивный футбол на турнире. Аргентина — Англия Аргентина выйдет в финал Сборная Англии сильна благодаря звездным лидерам, способным решить исход матча.

Напомним, ранее Рой Кин называл 3 главных фаворитов этого мундиаля, включив в их число и Англию. Однако в решающий момент он все же отдает предпочтение действующим чемпионам мира и их старым соперникам.