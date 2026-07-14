Сегодня Франция и Испания выйдут на поле в борьбе за путевку в финал

·40·Спорт
Сегодня Франция и Испания выйдут на поле в борьбе за путевку в финал

Сегодня в полуфинале чемпионата мира по футболу ФИФА 2026 встретятся сборные Франции и Испании. Матч начнется в 23:59 по ташкентскому времени.

Многие называют эту игру «финалом до финала». Причина в том, что обе команды на сегодняшний день считаются одними из сильнейших в мировом футболе и являются серьезными претендентами на выход в финал турнира.

В истории чемпионатов мира Франция и Испания до этого встречались лишь однажды. В той игре 20-летней давности Франция выбила Испанию из турнира на стадии 1/8 финала.

На этот раз встреча пройдет в статусе полуфинала. Победитель получит путевку в финал.

Согласно предматчевым прогнозам, вероятность победы Франции в основное время оценивается в 41 процент, Испании — в 30 процентов, а вероятность ничьей и перехода в дополнительное время — в 29 процентов.

ФранцияИспанияФИФА 2026Жаҳон чемпионатиЯрим финалФинал
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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