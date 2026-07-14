США в огне войны с Ираном: Трамп отдал неожиданный приказ, впервые применены дроны

Ситуация на Ближнем Востоке вновь обострилась. Тайные удары президента США Дональда Трампа по территории Ирана и новые военные операции, начатые в Ормузском проливе, осложнили политический конфликт между Белым домом и Конгрессом. Вместе с тем, в ходе военных столкновений впервые в истории человечества был испытан новый тип вооружения.

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Конституционная война между Трампом и Конгрессом

Те Нью-Йорк Тимес сообщает, что в официальном письме, направленном лидерам Конгресса 10 июля, Дональд Трамп заявил, что американские военные нанесли «оборонительные» удары по ряду целей на территории Ирана. Это письмо, ставшее достоянием общественности 13 июля, вновь разожгло старый спор между Белым домом и законодательным органом.

Суть конфликта: Обе палаты Конгресса США ранее приняли резолюции, требующие от президента получения официального согласия на начало или продолжение военных действий. Однако Белый дом утверждает, что Трамп как Верховный главнокомандующий Вооруженными силами имеет право действовать самостоятельно в рамках своих конституционных полномочий.

Военные операции: впервые в истории применены морские дроны

Центральное командование США (КЭНТКОМ) начало масштабное военное давление на Иран. В последние дни были проведены следующие чрезвычайные военные действия:

Третья ночная операция: 13 июля в 16:45 по вашингтонскому времени по прямому приказу Трампа начались очередные авиаудары по вооруженным силам Ирана. Цель — лишить Иран возможности угрожать гражданским судам в Ормузском проливе.

Восстановлена морская блокада: С вечера 14 июля все суда, входящие в иранские порты и выходящие из них, находятся под строгим контролем ВМС США. Для мирных судов, не нарушающих международное право, движение остается открытым.

Историческая атака: 12 июля при нападении на военно-морскую базу Ирана в Бендер-Аббасе армия США впервые использовала три беспилотных морских дрона (надводные катера-дроны) в наступательных целях. Это стало первым подобным опытом в военной истории США.

Ответный удар Ирана и разорванное мирное соглашение

Иранская сторона также не оставила удары США без ответа. Согласно сообщению государственной телерадиокомпании страны (ИРИБ), вооруженные силы Ирана нанесли удары по военным базам США, расположенным на территории Кувейта, с помощью беспилотных летательных аппаратов (дронов-камикадзе).

Хотя 17 июня текущего года между двумя странами было подписано соглашение о прекращении боевых действий и снятии блокады в Ормузском проливе, этот мир оказался недолгим:

Дата Развитие событий и хронология столкновений 17 июня Подписано временное мирное соглашение между США и Ираном. 25 июня Иранский дрон атаковал гражданский танкер в Ормузском проливе. Соглашение нарушено. 7-8 июля США начали авиаудары. Трамп на саммите НАТО объявил об аннулировании меморандума с Ираном и заявил, что не будет вести личные переговоры с Тегераном. Нефтяные санкции восстановлены. 11 июля За закрытыми дверями иранские официальные лица возложили вину на «неподконтрольные структуры». 12-13 июля Атака морских дронов на Бендер-Аббас и начало третьей крупной операции США.

Тайные переговоры за кулисами: «Мы совершили ошибку»

Как бы ни была напряжена ситуация, дипломатические каналы не закрыты полностью. Агентство Reuters со ссылкой на надежные источники сообщает, что на тайных переговорах, состоявшихся 11 июля, представители Ирана выступили с неожиданным заявлением.

Дипломатическая утечка: Иранские чиновники заявили, что нападения на гражданские суда в Ормузском проливе были совершены не по приказу официального Тегерана, а «отдельными внутренними группами, вышедшими из-под контроля». Участвовавший в переговорах представитель Ирана прямо попросил США вернуться к соглашению, сказав: «Мы совершили ошибку. Давайте теперь продолжим переговоры».

На данный момент Белый дом дал категорический отказ на это предложение и продолжает максимально наращивать экономическое и военное давление. Огонь войны в Ормузском проливе, являющемся важнейшей артерией для промышленности и международной торговли, может привести к резкому скачку цен на нефть на мировом рынке.