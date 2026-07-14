Судебное решение исполнено: гражданин восстановлен в должности

Самаркандским городским отделом Бюро принудительного исполнения обеспечено полное исполнение судебного акта.

На основании решения Самаркандского городского суда по гражданским делам от 7 июля 2026 года исполнительный документ в пользу гражданина М.С. был принят в производство городского отдела Бюро, после чего в установленном порядке были проведены исполнительные действия.

В соответствии с решением суда на медицинское учреждение была возложена обязанность восстановить истца в должности заведующего терапевтическим отделением, а также на 0,5 ставки врача-терапевта и 0,25 ставки дежурного врача.

В результате принятых мер принудительного исполнения судебное решение было исполнено в полном объеме и в установленные сроки, гражданин М.С. восстановлен на прежнем месте работы.

Бюро принудительного исполнения продолжает системную работу по обеспечению законного, полного и своевременного исполнения судебных актов.