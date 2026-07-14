Неожиданный шаг Трампа: США взяли под контроль Ормузский пролив и ввели 20-процентную пошлину

·77·Мир
Неожиданный шаг Трампа: США взяли под контроль Ормузский пролив и ввели 20-процентную пошлину

Пламя войны на Ближнем Востоке разгорелось с новой силой. Президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты берут под полный контроль Ормузский пролив и вводят 20-процентную пошлину на все суда, проходящие через него. В ответ Иран угрожает закрыть пролив и нанести удары по базам США.

Zamin.уз представляет последние подробности этого глобального кризиса и военных столкновений вокруг Ирана.

«Теперь США будут стражем пролива» — заявление Трампа

13 июля Дональд Трамп выступил в своей социальной сети Truth Social с заявлением, которое окажет серьезное влияние на мировую экономику и логистику. Согласно ему, Соединенные Штаты берут под свой контроль один из важнейших морских путей в мире.

«Мы берем под контроль Ормузский пролив. Теперь США будут стражем Ормузского пролива», — написал Трамп.

Вслед за этим решением вводятся следующие ограничения и новшества:

  • 20-процентная пошлина: Все гражданские и торговые суда, проходящие через Ормузский пролив, будут платить 20-процентную пошлину в пользу США от стоимости перевозимого груза.

  • Морская блокада: Восстанавливается жесткая морская блокада в отношении иранских судов, а также любых иностранных субъектов, сотрудничающих с официальным Тегераном.

В интервью телеканалу Фокс Невс Трамп подтвердил эту информацию, подчеркнув, что США привержены решительным военным действиям, поскольку Иран нарушил предыдущие договоренности.

Мощные взрывы в Иране: США нанесли авиаудары в третий раз

Хотя Центральное командование США (КЭНТКОМ) заявило, что Ормузский пролив открыт для мирных судов, соблюдающих нормы международного права, оно максимально усилило военное давление на Иран.

Военно-воздушные силы США за неделю в третий раз нанесли крупный авиаудар по территории Ирана. По сообщению государственного телеканала Ирана Пресс ТВ, в следующих районах сработали системы ПВО и произошли мощные взрывы:

  • Тегеран (столица)

  • Сирик и Конарак

  • Чабахар и Джаск

  • Бандар-Аббас

Что стало причиной атаки? По данным КЭНТКОМ, гнев США вызвала атака Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана на контейнеровоз ГФС Galaxy, шедший под флагом Кипра. В результате атаки иранцев на судне возник крупный пожар, было разрушено машинное отделение, а один из членов экипажа пропал без вести.

Как был сорван мирный договор?

Хронология нарушения краткосрочного мира на Ближнем Востоке выглядит следующим образом:

  • Мирное соглашение

17 июня 2026 года

Между США и Ираном было подписано официальное соглашение, предусматривающее прекращение боевых действий и отмену блокады в Ормузском проливе.

  • Нарушение соглашения

25 июня 2026 года

Дрон-камикадзе, принадлежащий Ирану, атаковал гражданский танкер, проходивший через пролив. В ответ на это США нанесли первые авиаудары по территории Ирана.

  • Решительное решение Трампа

8 июля 2026 года

Выступая на саммите НАТО, Дональд Трамп объявил об аннулировании меморандума с Ираном и восстановлении нефтяных санкций против Тегерана.

  • Тайные переговоры

11 июля 2026 года

В ходе переговоров за закрытыми дверями официальные лица Ирана возложили ответственность за атаки на «вышедшие из-под контроля внутренние структуры» и попросили продолжить диалог.

  • Взятие пролива под контроль

13 июля 2026 года

Трамп установил контроль США над проливом и ввел 20-процентную пошлину. Параллельно с этим США нанесли третью серию авиаударов по Ирану.

Угроза Ирана: «Мы закроем Ормузский пролив!»

Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана резко отреагировали на эти действия США. Тегеран заявил, что полностью прекратит (закроет) движение всех судов через Ормузский пролив, если провокационные действия Вашингтона в регионе не будут прекращены.

Также иранская сторона заявила, что нанесла удары по ряду территорий стран Персидского залива, где расположены военные базы США. Это повысило риск полномасштабной войны в регионе до беспрецедентного уровня.

Дональд ТрампИранСШАОрмузский проливFox News
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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