1000 долларов на рынке «Чинни»: раскрыт очередной факт вымогательства

В Зангиатинском районе Ташкентской области раскрыт факт вымогательства денег у предпринимателя. По данным Службы государственной безопасности, после проведения налоговой проверки у бизнесмена потребовали 1000 долларов США за «решение проблемы» с наложением штрафа.

Проверка проводилась в магазине на рынке «Чинни»

Как сообщает СГБ, налоговая проверка была проведена в магазине индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность в «Торговом комплексе хозяйственных товаров и ремесленников», известном в народе как рынок «Чинни» в Зангиатинском районе.

В ходе проверки было установлено, что предприниматель принимал торговую выручку через мобильные приложения на личную банковскую карту, но не оприходовал эти средства на расчетный счет предприятия.

Воспользовавшись этой ситуацией, главный инспектор Налоговой инспекции Зангиатинского района сообщил предпринимателю о наложении штрафа в размере 160 миллионов сумов и потребовал 1000 долларов США за урегулирование вопроса.

Посредник задержан при получении денег

Сотрудники СГБ совместно с Департаментом по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре провели оперативное мероприятие.

Согласно информации, посредник, получивший деньги от предпринимателя по поручению налоговика, был задержан с поличным.

В данном деле основное внимание уделяется двум аспектам: с одной стороны, факт неоприходования выручки на расчетный счет предпринимателем, а с другой — следственные данные о вымогательстве денег путем использования этой ситуации.

Аналогичный случай зафиксирован и в Фергане

Сообщается, что похожий случай был раскрыт в Бувайдинском районе Ферганской области.

В ходе оперативного мероприятия, проведенного сотрудниками СГБ, Департамента по борьбе с экономическими преступлениями и органов внутренних дел, инженер районного предприятия электроснабжения был задержан при получении 1000 долларов США от предпринимателя.

По данным следствия, инженер обещал предпринимателю, занимающемуся установкой солнечных панелей, направлять к нему в качестве клиентов хозяйствующие субъекты своего района.

Сообщается о требовании 5 тысяч долларов

Как стало известно, инженер потребовал у предпринимателя в общей сложности 5 тысяч долларов США за помощь в оформлении необходимых документов для установки солнечных панелей, получении технических условий и поиске клиентов.

Отмечается, что он был задержан во время получения 1000 долларов США в ходе оперативного мероприятия.

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Болезненный сигнал для предпринимателей

В обоих случаях речь идет о вопросах, связанных с предпринимателями. В первом случае — налоговая проверка и возможный штраф, во втором — документы и технические условия для установки солнечных панелей.

В таких ситуациях предприниматель обязан соблюдать требования закона. Однако требование денег должностными или ответственными лицами за «решение проблемы» является противозаконным.

Проще говоря, если предприниматель допустил ошибку — существует законный порядок. Но если кто-то пытается использовать эту ошибку как «источник дохода», это уже другой вопрос.

Возбуждены уголовные дела

В настоящее время по обоим фактам возбуждены уголовные дела. Следственные действия продолжаются.

Согласно законодательству, лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана приговором суда. По этой причине окончательная правовая оценка по данным случаям будет дана судом и следственными органами.

Главный вопрос: кому доверяет предприниматель?

Налоги, электроснабжение, технические условия, разрешения или оформление документов — для предпринимателя каждый из этих пунктов является важным вопросом в повседневной работе. Если в этих процессах возникают незаконные требования, доверие к бизнес-среде снижается.

Поэтому раскрытие таких случаев не должно ограничиваться задержанием одного человека. Основная задача — создание системы, в которой предприниматель сможет решать свои дела законным путем, без необходимости в лишних «посредниках» и «договоренностях».

Как вы считаете, в какой орган в первую очередь должны обращаться предприниматели при столкновении с такими ситуациями?