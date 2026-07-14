Начинаются вступительные экзамены: что нужно знать абитуриентам?

·18·Общество
Начинаются вступительные экзамены: что нужно знать абитуриентам?

С 14 июля в Узбекистане стартуют вступительные тестовые испытания в высшие и профессиональные образовательные учреждения. Экзамены продлятся до 23 июля.

Тесты будут проводиться ежедневно в две смены. Первая смена начинается в 08:00, вторая — в 15:00.

Абитуриенты должны подготовить необходимые документы перед походом на экзамен. На тестирование допускаются только при наличии оригинала паспорта или ID-карты, а также пропуска, распечатанного с сайта my.uzbmb.uz.

Копии документов не принимаются. Также абитуриенты, опоздавшие к установленному времени, к тестированию не допускаются.

Абитуриентов просят прибыть на территорию проведения тестирования как минимум за 1,5 часа до начала экзамена. Возможности переноса даты или места проведения теста на другой день нет.

Кириш тестлариАбитуриентларЎзбекистонОлий таълимID-картаРухсатнома
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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