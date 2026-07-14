Начинаются вступительные экзамены: что нужно знать абитуриентам?

С 14 июля в Узбекистане стартуют вступительные тестовые испытания в высшие и профессиональные образовательные учреждения. Экзамены продлятся до 23 июля.

Тесты будут проводиться ежедневно в две смены. Первая смена начинается в 08:00, вторая — в 15:00.

Абитуриенты должны подготовить необходимые документы перед походом на экзамен. На тестирование допускаются только при наличии оригинала паспорта или ID-карты, а также пропуска, распечатанного с сайта my.uzbmb.uz.

Копии документов не принимаются. Также абитуриенты, опоздавшие к установленному времени, к тестированию не допускаются.

Абитуриентов просят прибыть на территорию проведения тестирования как минимум за 1,5 часа до начала экзамена. Возможности переноса даты или места проведения теста на другой день нет.