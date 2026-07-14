Сыграет ли Мбаппе против Испании с травмой? Во Франции есть опасения
Сборная Франции столкнулась с тревожной ситуацией вокруг состояния своей главной звезды Килиана Мбаппе перед полуфиналом ЧМ-2026. По данным RMC Sport, нападающий не успел полностью восстановиться к решающему матчу против Испании.
Боль в пятке все еще беспокоит
Мбаппе не смог доиграть четвертьфинальный матч против Марокко из-за боли в правой пятке. Он был заменен на 77-й минуте.
В той встрече Франция победила со счетом 2:0 и вышла в полуфинал. Однако вслед за победой у Дидье Дешама появилась новая головная боль: физическое состояние Мбаппе.
Согласно сообщениям, нападающий тренировался отдельно от команды и не работал с мячом.
Дешам верит в него
Несмотря на опасения, связанные с травмой, главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассчитывает на появление Мбаппе в полуфинале.
Это решение понятно. Ведь Мбаппе для нынешней Франции — не просто нападающий, а центральная фигура всей атакующей системы.
Когда он на поле, оборона Испании всегда вынуждена играть с оглядкой назад. Если его нет, главная угроза Франции в контратаках значительно снижается.
8 голов и 1 ассист: его трудно заменить
Мбаппе принял участие во всех шести матчах Франции на ЧМ-2026. На его счету 8 голов и 1 результативная передача.
Эти цифры показывают, насколько он важен для команды.
Показатель
Результат Мбаппе
Матчи
6
Голы
8
Результативные передачи
1
Состояние
не полностью восстановлен
Участие в полуфинале
ожидается
У Франции есть и другие сильные нападающие, но заменить скорость Мбаппе, его умение врываться в штрафную и способность в один миг изменить исход игры крайне сложно.
Что это значит для Испании?
Для сборной Испании неполная готовность Мбаппе может стать интересным тактическим сигналом.
Если он выйдет в старте, защитники Испании должны быть готовы к его скоростным прорывам. Но если Мбаппе будет играть через боль, может возникнуть план по оказанию на него постоянного давления и жесткого контакта.
В то же время такие звезды даже в неготовом состоянии могут решить исход матча одним эпизодом. Поэтому мнение «Мбаппе травмирован, значит, угроза меньше» может стать для Испании самой большой ошибкой.
Пойдет ли Франция на риск?
Полуфинал — это стадия, где можно рисковать, но ошибки не прощаются.
У Дешама есть два пути: выпустить Мбаппе в старте, чтобы с первых минут давить на соперника, или поберечь его состояние и использовать в нужный момент.
Однако для Франции отсутствие Мбаппе в стартовом составе может стать огромной психологической потерей. Оборона соперника будет чувствовать себя свободнее, а количество выходов Франции в глубину атаки сократится.
В этой игре важна каждая деталь
Франция и Испания выйдут на поле в полуфинале ЧМ-2026, чтобы определить первого финалиста мундиаля.
В этой игре состояние одного футболиста может изменить весь сценарий. Особенно если этот футболист — Килиан Мбаппе.
Главный вопрос для Франции — насколько готов Мбаппе? А для Испании вопрос другой: как остановить его, даже если он не готов на 100%?
Главная интрига перед полуфиналом
Мбаппе не успел полностью восстановиться. Но ожидается, что он выйдет в стартовом составе.
Это одновременно и риск, и надежда для Франции перед полуфиналом. Если он, несмотря на боль, покажет свой уровень, вечер для Испании может стать очень тяжелым. Если травма даст о себе знать, есть вероятность, что главное оружие Франции не сможет проявить себя в полной мере.
Теперь все взгляды прикованы к одному вопросу: сможет ли Мбаппе даже с травмой сказать свое решающее слово против Испании?
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