Сыграет ли Мбаппе против Испании с травмой? Во Франции есть опасения

Сборная Франции столкнулась с тревожной ситуацией вокруг состояния своей главной звезды Килиана Мбаппе перед полуфиналом ЧМ-2026. По данным RMC Sport, нападающий не успел полностью восстановиться к решающему матчу против Испании.

Боль в пятке все еще беспокоит

Мбаппе не смог доиграть четвертьфинальный матч против Марокко из-за боли в правой пятке. Он был заменен на 77-й минуте.

В той встрече Франция победила со счетом 2:0 и вышла в полуфинал. Однако вслед за победой у Дидье Дешама появилась новая головная боль: физическое состояние Мбаппе.

Согласно сообщениям, нападающий тренировался отдельно от команды и не работал с мячом.

Дешам верит в него

Несмотря на опасения, связанные с травмой, главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассчитывает на появление Мбаппе в полуфинале.

Это решение понятно. Ведь Мбаппе для нынешней Франции — не просто нападающий, а центральная фигура всей атакующей системы.

Когда он на поле, оборона Испании всегда вынуждена играть с оглядкой назад. Если его нет, главная угроза Франции в контратаках значительно снижается.

8 голов и 1 ассист: его трудно заменить

Мбаппе принял участие во всех шести матчах Франции на ЧМ-2026. На его счету 8 голов и 1 результативная передача.

Эти цифры показывают, насколько он важен для команды.

Показатель Результат Мбаппе Матчи 6 Голы 8 Результативные передачи 1 Состояние не полностью восстановлен Участие в полуфинале ожидается

У Франции есть и другие сильные нападающие, но заменить скорость Мбаппе, его умение врываться в штрафную и способность в один миг изменить исход игры крайне сложно.

Что это значит для Испании?

Для сборной Испании неполная готовность Мбаппе может стать интересным тактическим сигналом.

Если он выйдет в старте, защитники Испании должны быть готовы к его скоростным прорывам. Но если Мбаппе будет играть через боль, может возникнуть план по оказанию на него постоянного давления и жесткого контакта.

В то же время такие звезды даже в неготовом состоянии могут решить исход матча одним эпизодом. Поэтому мнение «Мбаппе травмирован, значит, угроза меньше» может стать для Испании самой большой ошибкой.

Пойдет ли Франция на риск?

Полуфинал — это стадия, где можно рисковать, но ошибки не прощаются.

У Дешама есть два пути: выпустить Мбаппе в старте, чтобы с первых минут давить на соперника, или поберечь его состояние и использовать в нужный момент.

Однако для Франции отсутствие Мбаппе в стартовом составе может стать огромной психологической потерей. Оборона соперника будет чувствовать себя свободнее, а количество выходов Франции в глубину атаки сократится.

В этой игре важна каждая деталь

Франция и Испания выйдут на поле в полуфинале ЧМ-2026, чтобы определить первого финалиста мундиаля.

В этой игре состояние одного футболиста может изменить весь сценарий. Особенно если этот футболист — Килиан Мбаппе.

Главный вопрос для Франции — насколько готов Мбаппе? А для Испании вопрос другой: как остановить его, даже если он не готов на 100%?

Главная интрига перед полуфиналом

Мбаппе не успел полностью восстановиться. Но ожидается, что он выйдет в стартовом составе.

Это одновременно и риск, и надежда для Франции перед полуфиналом. Если он, несмотря на боль, покажет свой уровень, вечер для Испании может стать очень тяжелым. Если травма даст о себе знать, есть вероятность, что главное оружие Франции не сможет проявить себя в полной мере.

Теперь все взгляды прикованы к одному вопросу: сможет ли Мбаппе даже с травмой сказать свое решающее слово против Испании?