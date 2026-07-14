Первый в мире поезд на солнечной энергии восхищает туристов

В Аргентине первый в Латинской Америке поезд, работающий на солнечной энергии, предлагает туристам не только экологичное путешествие, но и уникальную поездку по культурному коридору с 10-тысячелетней историей. Об этом сообщает BBC.

Запущенный в июне 2024 года Quebrada Solar Train вдохнул новую жизнь в железную дорогу XIX века в аргентинской провинции Жужуй. Поезд соединяет такие древние деревни, как Волкан, Тумбайя, Пурмамарка, Маймара и Тилькара, следуя по 42-километровому маршруту. На своем пути он также проходит через часть знаменитой сети дорог инков Qhapaq Ñan.

Двигаясь со скоростью около 33 километров в час, поезд практически бесшумно проходит сквозь Анды, мимо разноцветных скал и поселений местных жителей. Во время поездки туристы могут познакомиться с Семицветной горой, древними дорогами инков, местными рынками и археологическими памятниками.

Проект был реализован не только как экологический транспорт, но и с целью поддержки жизни местного населения. По мнению властей, поезд увеличит поток туристов, создаст новые рабочие места в деревнях и побудит молодежь жить и работать на земле своих предков, не покидая её.

В ходе маршрута гости также знакомятся с традициями андских народов, такими как уважение к Пачамаме (Матери-Земле), взаимопомощь и жизнь в гармонии с природой. Кроме того, неотъемлемой частью путешествия являются местное ремесленничество, изделия из шерсти ламы, национальная кухня и обычаи, сохранившиеся на протяжении тысячелетий.

Эксперты отмечают, что этот поезд на солнечной энергии не только расширяет возможности экологически чистого транспорта, но и служит популяризации истории и наследия одного из древнейших культурных регионов Аргентины во всем мире.