13 финалов, 13 надежд: наши девушки выйдут на ринг в Джакарте в борьбе за золотые медали
Чемпионат Азии по боксу среди юниоров (U19) и молодежи (U23), проходящий в индонезийской Джакарте, вступил в решающую фазу. 15 июля 13 узбекских девушек-боксеров выйдут на ринг в борьбе за титул чемпионок континента.
Большой день финалов в Джакарте
Как сообщает Федерация бокса Узбекистана, завтра пройдут финальные поединки среди девушек в обеих возрастных категориях.
Финальные бои начнутся в 11:00 по ташкентскому времени. Время проведения поединков может сдвигаться в зависимости от церемоний награждения и изменений в программе соревнований.
Этот день станет серьезным испытанием для узбекского бокса. Ведь 13 финалов в один день — это не просто цифра, а шанс на завоевание 13 золотых медалей.
U19: шесть наших боксеров в финале
В возрастной категории U19 честь Узбекистана будут защищать 6 девушек-боксеров. Среди них есть поединки против представительниц Индии, Китайского Тайбэя и Казахстана.
Вес
Пара
Время
-51 кг
Назокат Мардонова — Чандрика Пуджари, Индия
11:15
-54 кг
Сабрина Чакоманова — Джойшри Деви, Индия
11:30
-60 кг
Севара Маматова — Чахат, Индия
12:00
-65 кг
Рушанабону Исоева — Ю-Тонг Вонг, Китайский Тайбэй
12:15
-70 кг
Мафтуна Янгиева — Камила Оспанова, Казахстан
12:30
-75 кг
Самира Тургунова — Аншика, Индия
12:45
Самый интересный аспект в этой категории — большинство соперниц представляют Индию и Казахстан. Это обещает настоящее столкновение азиатских школ бокса в финалах.
U23: семь финалов и большие возможности
В возрастной категории U23 за золотые медали будут бороться 7 узбекских девушек-боксеров.
На этом этапе основными соперницами выглядят представительницы Казахстана и Индии. Особое внимание привлекают поединки в тяжелых весовых категориях.
Вес
Пара
Время
-51 кг
Гульсевар Ганиева — Анита Адишева, Казахстан
13:45
-57 кг
Хуморабону Мамажонова — Улжан Сарсенбек, Казахстан
14:15
-60 кг
Муштарийбону Иброхимжонова — Никита Чанд, Индия
14:30
-65 кг
Севинч Хуррамова — Каджал, Индия
14:45
-70 кг
Райхона Курбонбоева — Азиза Исина, Казахстан
15:00
-80 кг
Рухшона Парпиева — Куралай Егинбайкызы, Казахстан
15:30
+80 кг
Собирахон Шахобиддинова — Приянка, Индия
15:45
Здесь каждый бой влияет не только на личный успех, но и на позиции в общекомандном зачете.
Узбекистан — лидер по количеству финалистов
На чемпионате в Джакарте 27 членов сборных Узбекистана U19 и U23 вышли в финал. По этому показателю Узбекистан является лидером соревнований.
По данным УзА, по количеству путевок в финал после Узбекистана на втором месте находится Казахстан с 22 финалистами. У Индии — 18 финалистов.
Эти цифры показывают, насколько мощно формируется резерв молодого поколения в узбекском боксе.
Кто основные конкуренты?
В завтрашних женских финалах узбекские боксеры будут выходить на ринг в основном против представительниц Индии и Казахстана.
Эти две страны всегда обладают сильной школой в азиатском боксе. Поэтому легких боев в финалах не будет.
Страна-соперник
Количество финальных боев
Индия
7
Казахстан
5
Китайский Тайбэй
1
Итак, основной сценарий завтрашнего дня ясен: девушки из Узбекистана будут бороться за золото против сильнейших боксерских школ Азии.
В один день может быть написана история
Тот факт, что 13 девушек-боксеров дошли до финала, — уже большой результат. Но в спорте финал — это другой мир. Здесь решают не преимущество в полуфинале, рейтинг или прошлые победы, а именно подготовка, воля и хладнокровие в те самые 3 раунда.
Узбекская школа бокса в последние годы известна высокими результатами на международной арене. Теперь у наших юных девушек есть возможность продолжить эту традицию на ринге в Джакарте.
Все взгляды на ринг
15 июля с 11:00 по ташкентскому времени внимание узбекских болельщиков будет приковано к Джакарте. 13 наших девушек выйдут на ринг за звание чемпионок континента.
В этих боях каждый удар, каждая защита и каждый раунд будут влиять на цвет медали.
Теперь главный вопрос: смогут ли узбекские девушки-боксеры превратить финалы в Джакарте в исторический золотой день?
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