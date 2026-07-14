13 финалов, 13 надежд: наши девушки выйдут на ринг в Джакарте в борьбе за золотые медали

Чемпионат Азии по боксу среди юниоров (U19) и молодежи (U23), проходящий в индонезийской Джакарте, вступил в решающую фазу. 15 июля 13 узбекских девушек-боксеров выйдут на ринг в борьбе за титул чемпионок континента.

Большой день финалов в Джакарте

Как сообщает Федерация бокса Узбекистана, завтра пройдут финальные поединки среди девушек в обеих возрастных категориях.

Финальные бои начнутся в 11:00 по ташкентскому времени. Время проведения поединков может сдвигаться в зависимости от церемоний награждения и изменений в программе соревнований.

Этот день станет серьезным испытанием для узбекского бокса. Ведь 13 финалов в один день — это не просто цифра, а шанс на завоевание 13 золотых медалей.

U19: шесть наших боксеров в финале

В возрастной категории U19 честь Узбекистана будут защищать 6 девушек-боксеров. Среди них есть поединки против представительниц Индии, Китайского Тайбэя и Казахстана.

Вес Пара Время -51 кг Назокат Мардонова — Чандрика Пуджари, Индия 11:15 -54 кг Сабрина Чакоманова — Джойшри Деви, Индия 11:30 -60 кг Севара Маматова — Чахат, Индия 12:00 -65 кг Рушанабону Исоева — Ю-Тонг Вонг, Китайский Тайбэй 12:15 -70 кг Мафтуна Янгиева — Камила Оспанова, Казахстан 12:30 -75 кг Самира Тургунова — Аншика, Индия 12:45

Самый интересный аспект в этой категории — большинство соперниц представляют Индию и Казахстан. Это обещает настоящее столкновение азиатских школ бокса в финалах.

U23: семь финалов и большие возможности

В возрастной категории U23 за золотые медали будут бороться 7 узбекских девушек-боксеров.

На этом этапе основными соперницами выглядят представительницы Казахстана и Индии. Особое внимание привлекают поединки в тяжелых весовых категориях.

Вес Пара Время -51 кг Гульсевар Ганиева — Анита Адишева, Казахстан 13:45 -57 кг Хуморабону Мамажонова — Улжан Сарсенбек, Казахстан 14:15 -60 кг Муштарийбону Иброхимжонова — Никита Чанд, Индия 14:30 -65 кг Севинч Хуррамова — Каджал, Индия 14:45 -70 кг Райхона Курбонбоева — Азиза Исина, Казахстан 15:00 -80 кг Рухшона Парпиева — Куралай Егинбайкызы, Казахстан 15:30 +80 кг Собирахон Шахобиддинова — Приянка, Индия 15:45

Здесь каждый бой влияет не только на личный успех, но и на позиции в общекомандном зачете.

Узбекистан — лидер по количеству финалистов

На чемпионате в Джакарте 27 членов сборных Узбекистана U19 и U23 вышли в финал. По этому показателю Узбекистан является лидером соревнований.

По данным УзА, по количеству путевок в финал после Узбекистана на втором месте находится Казахстан с 22 финалистами. У Индии — 18 финалистов.

Эти цифры показывают, насколько мощно формируется резерв молодого поколения в узбекском боксе.

Кто основные конкуренты?

В завтрашних женских финалах узбекские боксеры будут выходить на ринг в основном против представительниц Индии и Казахстана.

Эти две страны всегда обладают сильной школой в азиатском боксе. Поэтому легких боев в финалах не будет.

Страна-соперник Количество финальных боев Индия 7 Казахстан 5 Китайский Тайбэй 1

Итак, основной сценарий завтрашнего дня ясен: девушки из Узбекистана будут бороться за золото против сильнейших боксерских школ Азии.

В один день может быть написана история

Тот факт, что 13 девушек-боксеров дошли до финала, — уже большой результат. Но в спорте финал — это другой мир. Здесь решают не преимущество в полуфинале, рейтинг или прошлые победы, а именно подготовка, воля и хладнокровие в те самые 3 раунда.

Узбекская школа бокса в последние годы известна высокими результатами на международной арене. Теперь у наших юных девушек есть возможность продолжить эту традицию на ринге в Джакарте.

Все взгляды на ринг

15 июля с 11:00 по ташкентскому времени внимание узбекских болельщиков будет приковано к Джакарте. 13 наших девушек выйдут на ринг за звание чемпионок континента.

В этих боях каждый удар, каждая защита и каждый раунд будут влиять на цвет медали.

Теперь главный вопрос: смогут ли узбекские девушки-боксеры превратить финалы в Джакарте в исторический золотой день?