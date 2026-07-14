В Сергелийском районе временно изменились пять автобусных маршрутов

В Сергелийском районе Ташкента с 14 июля временно перекрыта часть улицы Лутфкор. Ограничение действует на участке от улицы Янги Сергели–Корасув до улицы М. Турсунзаде.

Сообщается, что на данной территории проводятся работы по реконструкции сетей горячего водоснабжения. В связи с этим 5 автобусных маршрутов будут курсировать по объездным путям.

Измененные маршруты:

• Маршрут №132 будет следовать по улицам Кипчок, Янги Сергели, Шокирарык и М. Турсунзаде.

• Маршрут №143 будет следовать по улицам Обихаёт, Янги Сергели, Кипчок, через станцию метро «Чинор» и улицу Софдил.

• Маршрут №104 будет курсировать по улицам Кипчок, через станцию метро «Чинор», улицы М. Турсунзаде, Шокирарык и Янги Сергели.

• Маршрут №112 будет следовать по улицам Кипчок, через станцию метро «Чинор», улицы Кургонтепа и Лутфкор.

• Маршрут №66 будет следовать по улице Кипчок через станцию метро «Чинор».

Из-за ремонтных работ на близлежащих улицах возможны пробки и задержки в движении автобусов. Пассажирам рекомендуется планировать свои поездки заранее.