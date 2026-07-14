Вопрос серийного производства новых самолетов Танго в России вызвал путаницу
Вокруг планов по запуску серийного производства новых легкомоторных самолетов модели Танго в Новосибирской области России возникло недопонимание. Хотя мэр города Бердск Семен Лапицкий объявил о начале масштабных работ по сборке этих воздушных судов в регионе, авиакомпания С7, являющаяся владельцем проекта, официально опровергла эту информацию. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.
Согласно первоначальным сообщениям, на производственной площадке на аэродроме «Бердск-Центральный» якобы устанавливалось оборудование для раскроя и формовки композитных конструкций, а также подготавливались стапели для сборки. Однако издание иксбт.ком уточнило, что пост мэра города на эту тему был впоследствии удален, а информация на сайте С7 изменена.
Возможности и технические характеристики проектаТанго — это четырехместный учебно-тренировочный самолет, предназначенный в основном для подготовки пилотов гражданской авиации и частных полетов. Основные технические характеристики самолета следующие:
- Максимальная взлетная масса: 1150 кг;
- Дальность полета: до 1100 км;
- Тип двигателя: отечественный агрегат модели АПД-520;
- Материал корпуса: композитное сырье российского производства.
Пресс-служба авиакомпании С7 на данный момент подчеркивает, что эти данные не соответствуют действительности. Тем не менее, ранее компания заявляла о планах выпустить первые три опытных образца до конца 2025 года, а к концу 2026 года — наладить серийное производство.
Сообщается, что в настоящее время первые образцы самолетов Танго проходят процессы испытаний и сертификации. Для российской авиационной промышленности этот проект рассматривается как часть стратегии импортозамещения и обновления парка малой авиации в условиях западных санкций.
В условиях Узбекистана также растет спрос на подобные легкомоторные самолеты. В частности, в развитии сельскохозяйственной авиации и туризма компактные воздушные суда, такие как Танго, могут способствовать улучшению связи между региональными аэропортами. Однако неопределенность относительно официального статуса проекта и сроков производства сохраняется.
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