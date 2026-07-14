Вопрос серийного производства новых самолетов Танго в России вызвал путаницу

Вокруг планов по запуску серийного производства новых легкомоторных самолетов модели Танго в Новосибирской области России возникло недопонимание. Хотя мэр города Бердск Семен Лапицкий объявил о начале масштабных работ по сборке этих воздушных судов в регионе, авиакомпания С7, являющаяся владельцем проекта, официально опровергла эту информацию. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Согласно первоначальным сообщениям, на производственной площадке на аэродроме «Бердск-Центральный» якобы устанавливалось оборудование для раскроя и формовки композитных конструкций, а также подготавливались стапели для сборки. Однако издание иксбт.ком уточнило, что пост мэра города на эту тему был впоследствии удален, а информация на сайте С7 изменена.

Возможности и технические характеристики проекта

Танго — это четырехместный учебно-тренировочный самолет, предназначенный в основном для подготовки пилотов гражданской авиации и частных полетов. Основные технические характеристики самолета следующие:

Максимальная взлетная масса: 1150 кг;

Дальность полета: до 1100 км;

Тип двигателя: отечественный агрегат модели АПД-520;

Материал корпуса: композитное сырье российского производства.

В рамках проекта планировалось, что основные компоненты самолета, включая двигатель, будут собираться непосредственно в Бердске. По мнению экспертов, самолеты такого типа очень удобны для авиационных работ и транспортного сообщения на короткие расстояния.

Пресс-служба авиакомпании С7 на данный момент подчеркивает, что эти данные не соответствуют действительности. Тем не менее, ранее компания заявляла о планах выпустить первые три опытных образца до конца 2025 года, а к концу 2026 года — наладить серийное производство.

Сообщается, что в настоящее время первые образцы самолетов Танго проходят процессы испытаний и сертификации. Для российской авиационной промышленности этот проект рассматривается как часть стратегии импортозамещения и обновления парка малой авиации в условиях западных санкций.

В условиях Узбекистана также растет спрос на подобные легкомоторные самолеты. В частности, в развитии сельскохозяйственной авиации и туризма компактные воздушные суда, такие как Танго, могут способствовать улучшению связи между региональными аэропортами. Однако неопределенность относительно официального статуса проекта и сроков производства сохраняется.