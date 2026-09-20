Откуда началась история знаменитого сан-себастьянского чизкейка?

·2·Для жизни
Откуда началась история знаменитого сан-себастьянского чизкейка?

Многие могут связывать его с Турцией. На самом же деле родиной этого популярного десерта является испанский город Сан-Себастьян.

В начале 1990-х годов Сантьяго Ривера создал уникальный чизкейк в баре La Viña, расположенном в Старом городе Сан-Себастьяна. Десерт отличается от других чизкейков несколькими аспектами: у него нет основы из печенья, верхняя часть из-за выпекания при высокой температуре имеет темный и карамелизованный вид, а внутри он остается очень мягким и сливочным.

Именно эта подгорело-темная корочка и сливочная внутренняя часть стали одной из визитных карточек сан-себастьянского чизкейка. Со временем он стал популярен и за пределами Сан-Себастьяна, его начали готовить в ресторанах и кафе по всему миру.

Откуда началась история знаменитого сан-себастьянского чизкейка?

Впоследствии сан-себастьянский чизкейк завоевал огромную популярность и в Турции. Особенно в Стамбуле можно встретить его различные вариации. А в социальных сетях стали популярны фотографии сливочного чизкейка с политым сверху горячим шоколадом и знаменитой Галатской башней на заднем фоне.

сан-себастьянский чизкейкLa ViñaСантьяго РивераСтамбул
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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