Откуда началась история знаменитого сан-себастьянского чизкейка?

Многие могут связывать его с Турцией. На самом же деле родиной этого популярного десерта является испанский город Сан-Себастьян.

В начале 1990-х годов Сантьяго Ривера создал уникальный чизкейк в баре La Viña, расположенном в Старом городе Сан-Себастьяна. Десерт отличается от других чизкейков несколькими аспектами: у него нет основы из печенья, верхняя часть из-за выпекания при высокой температуре имеет темный и карамелизованный вид, а внутри он остается очень мягким и сливочным.

Именно эта подгорело-темная корочка и сливочная внутренняя часть стали одной из визитных карточек сан-себастьянского чизкейка. Со временем он стал популярен и за пределами Сан-Себастьяна, его начали готовить в ресторанах и кафе по всему миру.

Впоследствии сан-себастьянский чизкейк завоевал огромную популярность и в Турции. Особенно в Стамбуле можно встретить его различные вариации. А в социальных сетях стали популярны фотографии сливочного чизкейка с политым сверху горячим шоколадом и знаменитой Галатской башней на заднем фоне.