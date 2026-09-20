Родители пропали 25 лет назад: дети всё ещё ждут

В Эритрее до сих пор ничего не известно о судьбе родителей, арестованных 25 лет назад. Ханне Петрос Соломон было 10 лет, когда ее отца арестовали. Два года спустя пропала и ее мать Астер Йоханнес, когда вернулась в страну.

Отец Ханны, Петрос Соломон, был одним из ключевых лидеров в борьбе Эритреи за независимость от Эфиопии. После обретения Эритреей независимости в 1993 году он работал министром обороны и иностранных дел, а позже — министром рыболовства.

В мае 2001 года Петрос и еще 14 высокопоставленных политиков направили открытое письмо президенту Исайясу Афеверки с требованием реализовать Конституцию и провести национальные выборы. Впоследствии они стали известны как Г-15.

В ночь на 18 сентября 2001 года силы безопасности Эритреи арестовали нескольких их членов. Петрос также был увезден во время утренней пробежки.

В то время мать Ханны училась в США. Она пыталась получить паспорта для детей, но получила отказ. Спустя два года, после различных обещаний, она решила вернуться в Эритрею.

11 декабря 2003 года дети ждали ее в международном аэропорту Асмэры, но Астер не появилась среди других пассажиров. Затем их попросили забрать ее багаж, и таким образом семья узнала, что она прибыла в страну, но домой не вернулась.

Позже появились сообщения о том, что Астер содержится в знаменитой тюрьме Каршелли в Асмэре.

Сообщалось, что Петросу и другим членам Г-15 предъявлены обвинения в государственной измене и тому подобном, но открытого суда над ними не проводилось. Их семьям не было предоставлено точной информации о том, где они находятся и живы они или умерли.

В тот период в Эритрее также были закрыты независимые издания, а ряд редакторов и журналистов арестованы.

Годы спустя Ханна покинула Эритрею. Сейчас ей 35 лет, она живет в США и работает специалистом по работе с травмами. Однако она боится потерять детские воспоминания, связанные с родителями.

Она вспоминает, как ее отец любил собирать членов семьи дома, во время поездок организовывал для детей конкурсы песен. А мама любила песни АББА, Долли Партон и Уитни Хьюстон.

Вторая семья пережила ту же участь

Ибрагим Шерифо, сын еще одного члена Г-15, также лишился родителей. В 2001 году ему было 13 лет. Его мать Астер Фиссехатсион была увездена из дома утром, а отец Махмуд Ахмед Шерифо был арестован во время тренировки.

Ибрагим, которому сейчас 38 лет, живет в Нидерландах и изучает политологию. Он считает дату 18 сентября 2001 года тяжелым днем не только для своей семьи, но и для всей Эритреи.

Ханна и Ибрагим говорят, что благодарны близким, которые поддерживали их в детстве. Они гордятся тем, что их родители осмелились открыто высказать свое мнение, требуя реформ.

Ханна же хочет получить ответ на самый простой вопрос, который остается без ответа уже 25 лет: живы ее родители или нет?

Международные правозащитные организации классифицируют членов Г-15 как узников совести, требуя их освобождения и предоставления информации об их судьбе.