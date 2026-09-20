«Этихад» подарил 8 голов и драму: «Манчестер Сити» победил со счетом 5:3!

·10·Спорт
«Этихад» подарил 8 голов и драму: «Манчестер Сити» победил со счетом 5:3!

В 5-м туре Английской Премьер-лиги футбольные болельщики стали свидетелями настоящего голевого шоу и напряженного противостояния. На стадионе «Этихад» в Манчестере лидер турнира «Манчестер Сити» принял «Сандерленд», оказавший неожиданное сопротивление, и оформил сверхрезультативную победу со счетом 5:3. Игра с первых минут была богата на голы: на 9-й минуте Энцо Фернандес открыл счет, однако нападающий гостей Брайан Бробби ответил спустя 3 минуты.

Даже когда Раян Шерки и Антуан Семеньо выводили хозяев вперед, форвард «Сандерленда» Бробби каждый раз восстанавливал равновесие или сокращал отставание, оформив хет-трик. Однако дубль Семеньо и хладнокровный гол Эрлинга Холанда на 81-й минуте поставили точку в матче. Важный момент для узбекских болельщиков — лидер обороны нашей национальной сборной Абдукодир Хусанов провел этот матч на скамейке запасных. После этой победы «горожане» стали единоличными лидерами турнирной таблицы со 100-процентным результатом — 15 очков, а «Сандерленд» остался на 14-й строчке с 4 очками.

Что же означает пропущенные 3 мяча в защите «Сити», отсутствие Абдукодира Хусанова на поле связано с ротацией и как Пеп Гвардиола устранит эти бреши в оборонительной линии?

«Хет-трик Бробби и точка Холанда»: Развитие событий в матче

Основные моменты триллера на «Этихаде»:

  • Быстрый старт от Энцо Фернандеса: На 9-й минуте аргентинский полузащитник поразил ворота и открыл счет;

  • Бенефис Брайана Бробби: Форвард гостей отличился на 12-й, 33-й и 59-й минутах, заставив понервничать оборону действующих чемпионов;

  • Дубль Антуана Семеньо: Нападающий забил два мяча на 43-й и 57-й минутах, став решающей фигурой в победе манчестерцев;

  • Важная точка от Эрлинга Холанда: На 81-й минуте норвежский бомбардир забил пятый гол, развеяв надежды «Сандерленда» на камбэк;

  • Хусанов в запасе: Хотя молодая звезда Узбекистана Абдукодир Хусанов был в заявке, тренерский штаб доверил все 90 минут паре центральных защитников Диаш и Гехи.

АПЛ 5-й тур: Статистические показатели «Манчестер Сити» и «Сандерленда»

Результаты команд в матче и занимаемое место:

Показатели и критерии

«Манчестер Сити»

«Сандерленд»

Итоговый счет

5

3

Авторы голов

Э. Фернандес 9, Р. Шерки 29, А. Семеньо 43, 57, Э. Холанд 81

Б. Бробби 12, 33, 59 (хет-трик)

Набранные очки

15 очков (5 побед)

4 очка

Место в турнирной таблице

1-е место (Лидер)

14-е место

Вратари

Джанлуиджи Доннарумма

Руфс

Статус узбекского легионера

Абдукодир Хусанов (остался в запасе)

Футбольный анализ: Мнение экспертов о матче на «Этихаде»

Основные выводы обозревателей европейского футбола и спортивных аналитиков:

  • Атака «Сити» безупречна, но в обороне есть угроза: Хотя 5 забитых мячей демонстрируют мощь передней линии команды, пропуск 3 голов на своем поле от аутсайдера лиги выявил серьезные проблемы в защите;

  • Физическое превосходство Бробби: Нападающий «Сандерленда» доставил большие неудобства центральным защитникам «Сити» Диашу и Гехи в верховой борьбе и при быстрых контратаках;

  • Очередной шанс для Хусанова: Такое количество ошибок в центре обороны значительно повышает вероятность возвращения Абдукодира Хусанова в основной состав в следующих турах или матчах Лиги чемпионов;

  • Единоличное лидерство в таблице: Несмотря на любые трудности, 5 побед подряд отдаляют манчестерцев от ближайших преследователей в чемпионской гонке.

«Манчестер Сити» подарил болельщикам настоящий фестиваль голов, но тренерам пора сделать правильные выводы из ошибок в обороне.

Как вы считаете, должен ли был Абдукодир Хусанов выйти в основном составе в матче, где «Манчестер Сити» пропустил 3 мяча? Сможет ли Хусанов в ближайших турах отправить в запас Диаша или Гехи и стать основным защитником? Оставляйте свои личные мнения в комментариях и делитесь этим эксклюзивным анализом карьеры узбекского легионера со всеми любителями футбола!

Манчестер СитиСандерлендЭтихадАбдукодир Хусанов
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Триумф «Ливерпуля» и супергол Исака: «Борнмут» разгромлен на своем поле!Триумф «Ливерпуля» и супергол Исака: «Борнмут» разгромлен на своем поле!Сегодня, 20:09Волевой камбэк и крупная победа «Насафа»: «Андижан» разгромлен на своем поле!Волевой камбэк и крупная победа «Насафа»: «Андижан» разгромлен на своем поле!Сегодня, 19:16«Матч века в честь Месси!»: Лапорта раскрыл грандиозные планы на новом «Камп Ноу»«Матч века в честь Месси!»: Лапорта раскрыл грандиозные планы на новом «Камп Ноу»Сегодня, 19:14Бенефис и дубль Элдора Шомуродова!: Как оценили его результативную игру?Бенефис и дубль Элдора Шомуродова!: Как оценили его результативную игру?Сегодня, 18:48Узбекистан милитарй онке агаин бекомес чампион ин Сут Кореа: турнамент феатурес 28 teamsУзбекистан милитарй онке агаин бекомес чампион ин Сут Кореа: турнамент феатурес 28 teamsСегодня, 17:30Талант «Барселоны» сделал новый выбор: с ним заключено новое соглашение до 2030 года!Талант «Барселоны» сделал новый выбор: с ним заключено новое соглашение до 2030 года!Сегодня, 16:07
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

«Манчестер Юнайтед» раскрыл громкий секрет о бывшем скауте по поводу Абдукодира Ҳусанова
«Манчестер Юнайтед» раскрыл громкий секрет о бывшем скауте по поводу Абдукодира Ҳусанова
Криштиану Роналду потерпел крупнейшее поражение в Саудовской Аравии
Криштиану Роналду потерпел крупнейшее поражение в Саудовской Аравии
«После позорного поражения от «Нефтчи» в Карши Ислом Исмаилов высказался откровенно
«После позорного поражения от «Нефтчи» в Карши Ислом Исмаилов высказался откровенно
Роналду сказал «Пейте воду» — Кока-Кола потеряла 4 млрд долларов
Роналду сказал «Пейте воду» — Кока-Кола потеряла 4 млрд долларов
«Спор окончен, Роналду победил!» Пирс Морган сделал резкое заявление после ухода Месси
«Спор окончен, Роналду победил!» Пирс Морган сделал резкое заявление после ухода Месси
Перед манчестерским дерби жаркие споры среди фанатов «Сити»: Ҳусанов или Нунеш?
Перед манчестерским дерби жаркие споры среди фанатов «Сити»: Ҳусанов или Нунеш?
Подробности: Громкий трансфер Эльдора Шомуродова в Турции сорван
Подробности: Громкий трансфер Эльдора Шомуродова в Турции сорван
«Дайте мне соперника посильнее!»: Майкл Пейдж после боя с Нурсултоном Рузибоевым
«Дайте мне соперника посильнее!»: Майкл Пейдж после боя с Нурсултоном Рузибоевым