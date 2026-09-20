В 5-м туре Английской Премьер-лиги футбольные болельщики стали свидетелями настоящего голевого шоу и напряженного противостояния. На стадионе «Этихад» в Манчестере лидер турнира «Манчестер Сити» принял «Сандерленд», оказавший неожиданное сопротивление, и оформил сверхрезультативную победу со счетом 5:3. Игра с первых минут была богата на голы: на 9-й минуте Энцо Фернандес открыл счет, однако нападающий гостей Брайан Бробби ответил спустя 3 минуты.

Даже когда Раян Шерки и Антуан Семеньо выводили хозяев вперед, форвард «Сандерленда» Бробби каждый раз восстанавливал равновесие или сокращал отставание, оформив хет-трик. Однако дубль Семеньо и хладнокровный гол Эрлинга Холанда на 81-й минуте поставили точку в матче. Важный момент для узбекских болельщиков — лидер обороны нашей национальной сборной Абдукодир Хусанов провел этот матч на скамейке запасных. После этой победы «горожане» стали единоличными лидерами турнирной таблицы со 100-процентным результатом — 15 очков, а «Сандерленд» остался на 14-й строчке с 4 очками.

Что же означает пропущенные 3 мяча в защите «Сити», отсутствие Абдукодира Хусанова на поле связано с ротацией и как Пеп Гвардиола устранит эти бреши в оборонительной линии?

«Хет-трик Бробби и точка Холанда»: Развитие событий в матче

Основные моменты триллера на «Этихаде»:

Быстрый старт от Энцо Фернандеса: На 9-й минуте аргентинский полузащитник поразил ворота и открыл счет;

Бенефис Брайана Бробби: Форвард гостей отличился на 12-й, 33-й и 59-й минутах, заставив понервничать оборону действующих чемпионов;

Дубль Антуана Семеньо: Нападающий забил два мяча на 43-й и 57-й минутах, став решающей фигурой в победе манчестерцев;

Важная точка от Эрлинга Холанда: На 81-й минуте норвежский бомбардир забил пятый гол, развеяв надежды «Сандерленда» на камбэк;

Хусанов в запасе: Хотя молодая звезда Узбекистана Абдукодир Хусанов был в заявке, тренерский штаб доверил все 90 минут паре центральных защитников Диаш и Гехи.

АПЛ 5-й тур: Статистические показатели «Манчестер Сити» и «Сандерленда»

Результаты команд в матче и занимаемое место:

Показатели и критерии «Манчестер Сити» «Сандерленд» Итоговый счет 5 3 Авторы голов Э. Фернандес 9, Р. Шерки 29, А. Семеньо 43, 57, Э. Холанд 81 Б. Бробби 12, 33, 59 (хет-трик) Набранные очки 15 очков (5 побед) 4 очка Место в турнирной таблице 1-е место (Лидер) 14-е место Вратари Джанлуиджи Доннарумма Руфс Статус узбекского легионера Абдукодир Хусанов (остался в запасе) —

Футбольный анализ: Мнение экспертов о матче на «Этихаде»

Основные выводы обозревателей европейского футбола и спортивных аналитиков:

Атака «Сити» безупречна, но в обороне есть угроза: Хотя 5 забитых мячей демонстрируют мощь передней линии команды, пропуск 3 голов на своем поле от аутсайдера лиги выявил серьезные проблемы в защите;

Физическое превосходство Бробби: Нападающий «Сандерленда» доставил большие неудобства центральным защитникам «Сити» Диашу и Гехи в верховой борьбе и при быстрых контратаках;

Очередной шанс для Хусанова: Такое количество ошибок в центре обороны значительно повышает вероятность возвращения Абдукодира Хусанова в основной состав в следующих турах или матчах Лиги чемпионов;

Единоличное лидерство в таблице: Несмотря на любые трудности, 5 побед подряд отдаляют манчестерцев от ближайших преследователей в чемпионской гонке.

«Манчестер Сити» подарил болельщикам настоящий фестиваль голов, но тренерам пора сделать правильные выводы из ошибок в обороне.

Как вы считаете, должен ли был Абдукодир Хусанов выйти в основном составе в матче, где «Манчестер Сити» пропустил 3 мяча? Сможет ли Хусанов в ближайших турах отправить в запас Диаша или Гехи и стать основным защитником? Оставляйте свои личные мнения в комментариях и делитесь этим эксклюзивным анализом карьеры узбекского легионера со всеми любителями футбола!