Центральный матч 22-го тура Суперлиги Узбекистана, прошедший в долине, подарил болельщикам настоящее шоу голов и неожиданную драму. На переполненном болельщиками стадионе «Бобур Арена» андижанский клуб принимал каршинский «Насаф». Встреча началась в острой и бескомпромиссной борьбе, и хотя хозяева поля первыми открыли счет, «драконы» проявили характер и в итоге одержали крупную и уверенную волевую победу со счетом 4:1. На 21-й минуте в составе хозяев Рустам Турдимуродов четко реализовал пенальти и вывел свою команду вперед, однако на 38-й минуте каршинцы восстановили равновесие благодаря голу Адениса Шалы.

Во втором тайме подопечные Рузикула Бердыева полностью прижали соперника к воротам: Аббос Гуломов, голкипер команды Абдувохид Неъматов (с пенальти), а также вышедший на замену легионер Юсуф Отубанжо поразили ворота соперника, обеспечив крупный счет. После этого важного успеха «Насаф» довел количество своих очков до 34 и поднялся на 5-е место в турнирной таблице, а «Андижан», оставшись с 30 очками, расположился на 8-й строчке.

И так, что же произошло в защите «Андижана» после их активности в первом тайме, каким тактическим решением стал удар с пенальти от вратаря «Насафа» Неъматова, и как эта победа повлияет на борьбу каршинцев за медали?

«Пенальти, гол вратаря и 4:1»: Развитие основных событий в матче

Ключевые моменты напряженного противостояния на «Бобур Арене»:

Быстрый гол «Андижана»: на 21-й минуте Рустам Турдимуродов хладнокровно реализовал 11-метровый штрафной удар и заставил стадион всколыхнуться;

Ответ Адениса Шалы: на 38-й минуте Аденис Шала замкнул передачу, доставленную Умаром Эшмуродовым, отправив мяч в сетку ворот соперника и сравняв счет;

Важный поворот от Аббоса Гуломова: в начале второго тайма, на 53-й минуте, Гуломов воспользовался свободным пространством в обороне соперника и вывел «Насаф» вперед;

Хладнокровный гол стража ворот: на 81-й минуте право исполнить пенальти взял на себя вратарь «Насафа» Абдувохид Неъматов, сделав счет 3:1;

Красивая точка от Юсуфа Отубанжо: вышедший на поле на 71-й минуте нападающий забил четвертый гол своей команды на 88-й минуте и окончательно снял вопросы о победителе матча.

Суперлига, 22-й тур: Статистическое сравнение матча «Андижан» — «Насаф»

Основные показатели команд и протокол матча:

Показатели и аспекты «Андижан» (Хозяева) «Насаф» (Гости) Итоговый счет 1 4 Авторы голов Р. Турдимуродов 21 (пен.) А. Шала 38, А. Гуломов 53, А. Неъматов 81 (пен.), Ю. Отубанжо 88 Желтые карточки Б. Сулаймонов (23-я минута) — Количество набранных очков 30 очков (осталось без изменений) Достигло 34 очков Место в турнирной таблице 8-я строчка Поднялся на 5-е место Основной тактический поворот Тройная замена на 59-й минуте Полный контроль и голы запасных сил

Анализ футбольных экспертов: Как сработала тактика Рузикула Бердыева?

Выводы местных футбольных специалистов и обозревателей:

Психологическая устойчивость «Насафа»: пропустив первыми мяч в свои ворота, каршинцы не растерялись и, не потеряв свою комбинационную игру, перехватили инициативу;

Провали в защите «Андижана»: во втором тайме хозяева потеряли плотность в оборонительной линии, и череда замен на 59-й минуте также не смогла стабилизировать защиту;

Фактор Абдувохида Неъматова: уверенное исполнение пенальти вратарем сборной показало, какой высокой психологической подготовкой и хладнокровием он обладает;

Эффективность Отубанжо: быстрое вхождение в игру вышедших на замену игроков и голы в решающие моменты свидетельствуют о большой глубине состава «Насафа».

Эта крупная победа в долине наглядно доказала, что «Насаф» еще не сказал своего окончательного слова в борьбе за медали и пьедестал Суперлиги.

По вашему мнению, какие факторы в большей степени стали причиной крупного поражения «Андижана» на своем поле: ошибки в обороне или высокое мастерство «Насафа»? Как вы смотрите на то, что пенальти пробил вратарь Абдувохид Неъматов? Оставляйте свои аналитические мнения в комментариях и делитесь разбором самого интересного матча узбекского футбола со всеми друзьями-болельщиками!