Xiaomi представила новый холодильник Mijia Рефригератор 256Л

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Xiaomi представила новый холодильник Mijia Рефригератор 256Л

Бренд Xiaomi представил на китайском рынке новый трехкамерный холодильник Mijia Рефригератор 256Л, отличающийся компактными размерами и широкими функциональными возможностями. Согласно данным Иксбт.ком, это устройство, предназначенное для рынка современной бытовой техники, обещает стать удобным решением для владельцев небольших квартир, студий и жилья с ограниченным пространством. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Эта новая модель занимает всего 0,34 квадратных метра площади, обладая при этом продуманной внутренней структурой общим объемом 256 литров. Устройство выполнено в традиционном минималистичном стиле бренда Xiaomi и легко впишется в интерьер любой современной кухни.

Внутренняя структура и возможности холодильника

Внутреннее пространство Mijia Рефригератор 256Л разделено на три основные зоны с возможностью независимой регулировки температуры. Основное холодильное отделение имеет объем 136 литров, а морозильная камера — 85 литров. Оставшиеся 35 литров отведены под универсальную камеру с изменяемым температурным режимом.

Пользователи могут изменять назначение универсальной камеры в зависимости от своих потребностей. Существует возможность адаптировать её для глубокой заморозки различных продуктов или просто для их охлаждения. В общей сложности внутри устройства предусмотрено десять независимых зон для раздельного хранения различных категорий продуктов питания.

Технические характеристики и энергоэффективность

Панель управления устройством встроена непосредственно в холодильное отделение, что позволяет индивидуально регулировать температуру в основной, морозильной и универсальной камерах. Система охлаждения основана на 360-градусной циркуляции воздуха, что обеспечивает равномерное распределение холодного воздуха внутри камер и устраняет необходимость ручного размораживания.

Также холодильник оснащен специальным антибактериальным модулем с ионами серебра, который устраняет неприятные запахи. По данным производителя, эта система демонстрирует эффективность до 99,99% в уничтожении бактерий в холодильной камере или подавлении их размножения.

Модель работает на базе энергоэффективного инверторного компрессора и инверторного вентилятора. Внутренняя температура постоянно контролируется с помощью пяти чувствительных датчиков. На китайском рынке это компактное и современное устройство планируется к продаже по цене около 1299 юаней (примерно 199 долларов США).

XiaomiMijia RefrigeratorБытовая техникаУмный домНовые технологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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