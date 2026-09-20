На заводах Toyota появятся человекоподобные роботы

Японский автомобильный гигант Toyota предпринимает беспрецедентный шаг в рамках радикальной модернизации своих глобальных производственных сетей. По данным иксбт.ком, компания планирует внедрить около 400 тысяч человекоподобных роботов ЭЛЭЙ, которые будут работать бок о бок с людьми на предприятиях группы. Этот масштабный проект направлен на дальнейшее совершенствование процесса сборки автомобилей Toyota. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Аббревиатура ЭЛЭЙ расшифровывается как Эмбодиед Леарнинг Робот фор Энханкед Йиелд, и эти устройства предназначены для повышения эффективности. Робот весом около 50 килограммов питается от аккумулятора или электросети. В его конструкции вместо ног используется подвижная колесная платформа, а верхняя часть выполнена в человеческом облике.

Рабочие места, предназначенные для людей

Этот робот имеет две руки, каждая из которых оснащена двумя пальцами. Размер корпуса ЭЛЭЙ и расположение суставов адаптированы под телосложение среднестатистического японского мужчины. Это позволяет роботу без проблем перемещаться даже в узких и неудобных местах, изначально спроектированных для работы людей.

Начиная с 2028 года, Toyota и входящие в нее компании намерены инвестировать 1 триллион иен ежегодно в модернизацию заводов по всему миру. Согласно плану, 150 тысяч таких роботов будут установлены на самих предприятиях Toyota, а остальные 250 тысяч начнут работу на заводах других компаний, входящих в группу.

Тонкие операции и процесс обучения

ЭЛЭЙ предназначен для выполнения очень тонких операций: он обладает навыками захвата мелких деталей, их сортировки по контейнерам и даже работы с тканями. Устройство способно самостоятельно обучаться и совершенствовать последовательность действий. На демонстрации в штаб-квартире в Европе ЭЛЭЙ аккуратно сложил футболки. После примерно двух недель обучения и около 1500 попыток точность выполнения задачи приблизилась почти к 100 процентам.

Процесс обучения роботов опирается непосредственно на опыт сотрудников предприятия. На некоторых линиях рабочие выполняют привычные действия, используя специальные манипуляторы, имитирующие пальцы ЭЛЭЙ. Специальная система записывает движения человека, затраченную силу, траекторию и ритм, превращая их в учебные данные для машины.

Оцифровка знаний опытных мастеров

Для компании знания высококвалифицированных специалистов имеют огромное значение. В Toyota работают около 18 тысяч опытных мастеров, имеющих внутренний статус. Их практические навыки, которые сложно объяснить с помощью простых инструкций, оцифровываются и передаются роботам.

В будущем появится возможность делиться навыками, освоенными ЭЛЭЙ на одном заводе, с другими роботами Toyota по всему миру. Также рассматривается обратный сценарий — обученные роботы будут помогать новым сотрудникам осваивать производственные процессы. Вице-президент Toyota Хироки Накадзима подчеркнул, что главная цель проекта — не замена сотрудников машинами, а создание среды, в которой люди и роботы работают в сотрудничестве. Сегодня Toyota владеет около 60 предприятиями по всему миру, на которых трудятся около 391 тысячи человек.