Редкое явление в мире медицины: как в кости глазницы подростка развились зубы?

·79·Мир
Редкое явление в мире медицины: как в кости глазницы подростка развились зубы?

В Индии зафиксирована поразительная и сложная анатомическая аномалия, крайне редко встречающаяся в практике мировой медицины. В костной ткани в области левой глазницы 16-летнего подростка сформировались настоящие зубы, которые проросли сквозь кожу наружу.

Ситуация, изначально принятая за обычное воспаление и отек, впоследствии обернулась медицинским открытием, поразившим хирургов и экспертов.

От отека века до разрыва кожи: как развивался инцидент?

История болезни включает в себя сложный процесс, длившийся несколько месяцев:

  • Первые симптомы: Все началось с появления необычного отека в области левого века пациента, который со временем увеличивался;

  • Образования, проступившие через кожу: Спустя несколько месяцев кожу над веком прорвали два острых, белых и твердых костных образования, ставших видимыми;

  • Диагноз: Результаты глубокого рентгенологического и томографического обследования подтвердили, что эти белые образования являются полноценными зубами, аномально развившимися полностью за пределами ротовой полости — в орбите глазницы.

Сложная хирургическая операция и конечный результат

Врачи приняли экстренные меры, чтобы не повредить глазное яблоко и его зрительные нервы:

  • Редкая патология: Специалисты оценили данное состояние как редкую тератому или порок развития, возникший в результате неправильной миграции клеток (эктопии) в период эмбрионального развития;

  • Успешная операция: Бригада врачей успешно провела высокоточную микрохирургическую операцию, полностью удалив два зуба из глазницы без ущерба для зрения пациента;

  • Состояние стабильное: В настоящее время состояние подростка хорошее, он проходит процесс реабилитации под наблюдением врачей.

Подобные аномальные явления, которые могут происходить в человеческом организме, показывают, насколько решающее значение для сохранения здоровья имеют современная диагностика и своевременно оказанная медицинская помощь.

ЭктопияЗуб в глазницеМикрохирургияИндия
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Умерла пятилетняя блогерша, боровшаяся с редким заболеваниемУмерла пятилетняя блогерша, боровшаяся с редким заболеванием2 октября 09:2016-летний подросток уже пять лет живет в бассейне16-летний подросток уже пять лет живет в бассейне6 октября 08:50В школе в США 16-летний подросток устроил кровавую стрельбу — жертвы и подробностиВ школе в США 16-летний подросток устроил кровавую стрельбу — жертвы и подробностиВчера 17:03Крутой поворот: Казахстан и Южная Корея переходят от продажи сырья к полному промышленному циклуКрутой поворот: Казахстан и Южная Корея переходят от продажи сырья к полному промышленному циклу22 сентября 08:5375-тысячелетние кости из Ирака раскрыли тайну неандертальцев75-тысячелетние кости из Ирака раскрыли тайну неандертальцевСегодня 10:13Подросток, убивший 16-летнюю девушку, неожиданно оправдан в судеПодросток, убивший 16-летнюю девушку, неожиданно оправдан в суде15 сентября 13:55
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

В Каракалпакстане обнаружено 4 тонны золота: самое интересное, что 80% территории еще не изучено
В Каракалпакстане обнаружено 4 тонны золота: самое интересное, что 80% территории еще не изучено
Разница в весе двух младенцев, родившихся в один день, поразила всех
Разница в весе двух младенцев, родившихся в один день, поразила всех
В Турции нашли Ноев ковчег? Ученые обнаружили под землей тоннели
В Турции нашли Ноев ковчег? Ученые обнаружили под землей тоннели
61-летняя женщина родила ребенка своей дочери
61-летняя женщина родила ребенка своей дочери
На рисовых полях «работают» утки: как они помогают фермерам?
На рисовых полях «работают» утки: как они помогают фермерам?
Город-привід в Китае: какую тайну скрывает заброшенный за 15 лет город?
Город-привід в Китае: какую тайну скрывает заброшенный за 15 лет город?
38-летняя женщина ждет сразу четырех одинаковых мальчиков-близнецов
38-летняя женщина ждет сразу четырех одинаковых мальчиков-близнецов
Найден ли ковчег Ноя в Турции? Под таинственной структурой обнаружены комнаты и туннель
Найден ли ковчег Ноя в Турции? Под таинственной структурой обнаружены комнаты и туннель