Алишер Усманов планирует снова взять под контроль «Эвертон»?
Родившийся в Узбекистане известный российский предприниматель и миллиардер Алишер Усманов рассматривает возможности восстановления контроля над клубом английской Премьер-лиги (АПЛ) «Эвертон», а также введения крупных инвестиций в мерсисайдцев.
Об этом в эфире авторитетного издания талкСПОРТ сообщил известный британский журналист и бывший футболист Алан Бразерил, ссылаясь на свои источники.
«У него очень много денег»: заявление Алана Бразерила
Журналист высказался о закулисных разговорах вокруг клуба:
Внутренняя информация: «Я не могу подтвердить эту информацию на 100 процентов официально, однако до меня дошли четкие сигналы о том, что Усманов пытается вернуться в “Эвертон”;
Инвестиционный потенциал: У него очень-очень много средств. Судя по всему, господин Усманов при наличии возможности намерен вернуться в “Эвертон” и инвестировать в команду значительную сумму», — подчеркнул Бразерил.
Приостановка спонсорства и состояние миллиардера
Связи Алишера Усманова с ливерпульским клубом имеют долгую историю:
Активы в 12,5 миллиарда евро: По последним подсчетам журнала Форбес, состояние Алишера Усманова составляет примерно 12,5 миллиарда евро;
Ограничения 2022 года: В марте 2022 года из-за геополитической ситуации «Эвертон» приостановил все многомиллионные спонсорские контракты с компаниями, связанными с Усмановым, такими как «УСМ Холдингс» и «МегаФон».
Санкции в Великобритании и юридические преграды
На пути возвращения миллиардера в английский футбол остаются серьезные юридические ограничения:
Список Европейского Союза: Ранее в результате судебных разбирательств и апелляций Алишер Усманов был исключен из официального санкционного списка Европейского Союза;
Ограничения Великобритании: Тем не менее, со стороны правительства Великобритании в отношении предпринимателя до сих пор действуют запрет на въезд в страну и ограничительные меры по заморозке его активов в Британии.
Если стороны смогут найти способ обойти юридические препятствия или смягчить правовой статус, возвращение крупных финансовых ресурсов в «Эвертон» может серьезно повлиять на расстановка сил в АПЛ.
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