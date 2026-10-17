Севара Маматова ярко начала чемпионат мира в Черногории с победы

·50·Спорт
Севара Маматова ярко начала чемпионат мира в Черногории с победы

На престижном чемпионате мира по боксу среди молодежи до 19 лет, официально стартовавшем в городе Будва (Черногория), член сборной Узбекистана Севара Маматова начала свое участие с уверенной победы.

Данный мундиаль организован под эгидой международной федерации Ворлд Боксинг и собрал сильнейших молодых мастеров кожаной перчатки со всего мира.

Преимущество в ринге: победа со счетом 5:0

Защищающая честь нашей страны в весовой категории до 60 килограммов Маматова на стадии предварительного отбора встретилась с соперницей из Океании:

  • Соперница: талантливая представительница Новой Зеландии Брук Миллер;

  • Ход боя: узбекская девушка на протяжении всех раундов безупречно контролировала дистанцию, своими точными и резкими ударами постоянно ставя соперницу в сложное положение;

  • Решение судей: по итогам боя рефери единогласно и без сомнений признали превосходство узбекистанской боксерши — 5:0.

Благодаря этой победе Севара Маматова успешно решила задачу выхода в следующий этап, сделав очередной шаг к медалям мундиаля.

Мундиаль У-19 в Будве: детали соревнований

Этот крупный спортивный форум, проходящий на аренах Черногории, имеет важные показатели:

  • Сроки проведения: поединки продлятся с 16 по 27 октября;

  • Международный статус: турнир проводится под контролем и по регламенту Международной федерации Ворлд Боксинг;

  • Распределение весовых категорий: в общей сложности на соревнованиях в 20 весовых категориях — 10 среди мужчин и 10 среди женщин — будут разыграны пояса чемпионов мира и комплекты медалей.

Столь яркий старт молодежной сборной Узбекистана в первые дни еще больше укрепляет уверенность в том, что наша национальная команда завоюет высокие места на мировом первенстве.

Севара МаматоваЧемпионат U-19 в БудвеВсемирная федерация боксаБрук Миллер
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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