Как на самом деле снимают жуткие сцены нападения крокодилов в кино?

·81·Культура
Как на самом деле снимают жуткие сцены нападения крокодилов в кино?

Когда мы смотрим захватывающие и леденящие душу сцены нападения крокодилов в кино, кажется, что всё происходит в реальной жизни. Но правда за кадром совершенно иная — это результат высокого мастерства кинематографистов, сложных технических решений и современных технологий.

В то время как зритель трепещет от страха перед экраном, на съемочной площадке царит совсем другой, безопасный и увлекательный процесс.

Первый этап: Реквизит, муляжи и «безжизненные» крокодилы

Чтобы в первых кадрах создать впечатление съемки на лоне дикой природы, используются специальные приспособления:

  • Иллюзия и простые бруски: При изображении верхней части плывущего в воде крокодила или простых движений часто используются обычные куски дерева, пластиковый реквизит или муляжи. Если камера снимает их под правильным углом и с нужной скоростью, они выглядят как опасный хищник на поверхности воды;

  • Аниматроника и роботы-крокодилы: Для крупных планов и самых опасных моментов нападения создаются специальные управляемые роботы-крокодилы с движущимися лицевыми и челюстными мышцами. Они могут открывать пасть как настоящий хищник как под водой, так и на поверхности.

Второй этап: «Синий экран» в павильоне и работа каскадеров

Самые сложные сцены, где актер и крокодил сталкиваются напрямую, снимаются не на открытом воздухе, а в павильонах со специальными бассейнами:

  • Безопасный бассейн и синий экран (Chroma Key): Съемочный процесс проходит в огромном водоеме внутри закрытого павильона, на фоне синих экранов, предназначенных для последующей компьютерной вставки пейзажа природы;

  • «Хищники под управлением людей»: В страшных сценах, где актер или актриса борется с крокодилом, держа его за челюсть, принимают непосредственное участие каскадеры и водолазы. Сотрудник в костюме водолаза передвигает в воде огромный реквизит крокодила, закрепленный на железных цепях и веревках, и нападает на актрису. Актриса же, задействуя всё свое мастерство, естественно передает ужас;

  • Взаимодействие актеров и каскадеров: Такой процесс на съемочной площадке абсолютно безопасен, а по завершении процесса участники со смехом и в спокойной обстановке обсуждают ситуацию.

Третий этап: Компьютерная графика (CGI) и искусственный интеллект

Снятые «сырые» кадры попадают в руки мастеров монтажа и спецэффектов:

  • Оживление на компьютере: Вместо синего экрана в павильоне вставляются изображения реальной дикой реки, зарослей и мутной воды;

  • Доработка: Поверх реквизита искусственного крокодила с помощью компьютерной графики (CGI) и искусственного интеллекта прорисовываются настоящая крокодилья кожа, свирепость в глазах, брызги воды и естественные движения;

  • Звук и цвета: После добавления пугающей музыки, шума воды и диких звуков хищника сцена страшного блокбастера, способная приковать зрителя к экрану, готова.

Благодаря таким волшебным методам киноискусства мы имеем возможность наблюдать за самыми страшными и захватывающими путешествиями через экран, не подвергая свою жизнь опасности.

АниматроникаCGIКаскадерыСпецэффекты в кино
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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