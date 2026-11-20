В Ташкенте стартует второй день чемпионата мира по дзюдо среди молодежи. Сегодня девять представителей сборной Узбекистана вступят в борьбу за медали. Болельщики надеются, что успех вчерашнего дня повторится и гимн Узбекистана вновь прозвучит в честь победы наших спортсменов.

В соревнованиях, которые начнутся в 08:00 в Олимпийском городке, будут определены победители и призеры среди юношей в весовых категориях до 73 и 81 кг, а также среди девушек — до 63 и 70 кг.

9 дзюдоистов сборной Узбекистана выйдут на татами

Сегодня честь Узбекистана будут защищать пять девушек и четверо юношей. Их первые соперники выглядят следующим образом:

Девушки, -63 кг:

Нигина Сапарбаева — против победительницы пары Мубарак Менас (Иордания) и Хонока Кимура (Япония);

Динора Самандарова — Эмили Даниэла (США);

Паризода Юлдашева — Иветт Фуэнтес (Венесуэла).

Девушки, -70 кг:

Пошшажон Джумабаева — против победительницы пары Марта Навикайте (Литва) и Ян Юань Цзи (Китай);

Дурдона Турсунова — против победительницы пары Рената Сандовал (Мексика) и Диана Бенкова (Польша).

Юноши, -73 кг: