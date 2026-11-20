Чемпионат мира в Ташкенте: 9 узбекских дзюдоистов сегодня поборются за медали
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- На втором дне чемпионата мира по дзюдо среди молодежи в Ташкенте девять представителей сборной Узбекистана выступят в борьбе за медали.
- В соревнованиях честь страны будут защищать пять девушек и четыре юноша.
- Спортсмены в Олимпийском городке будут бороться за победу в весовых категориях до 73, 81, 63 и 70 кг.
В Ташкенте стартует второй день чемпионата мира по дзюдо среди молодежи. Сегодня девять представителей сборной Узбекистана вступят в борьбу за медали. Болельщики надеются, что успех вчерашнего дня повторится и гимн Узбекистана вновь прозвучит в честь победы наших спортсменов.
В соревнованиях, которые начнутся в 08:00 в Олимпийском городке, будут определены победители и призеры среди юношей в весовых категориях до 73 и 81 кг, а также среди девушек — до 63 и 70 кг.
9 дзюдоистов сборной Узбекистана выйдут на татами
Сегодня честь Узбекистана будут защищать пять девушек и четверо юношей. Их первые соперники выглядят следующим образом:
Девушки, -63 кг:
Нигина Сапарбаева — против победительницы пары Мубарак Менас (Иордания) и Хонока Кимура (Япония);
Динора Самандарова — Эмили Даниэла (США);
Паризода Юлдашева — Иветт Фуэнтес (Венесуэла).
Девушки, -70 кг:
Пошшажон Джумабаева — против победительницы пары Марта Навикайте (Литва) и Ян Юань Цзи (Китай);
Дурдона Турсунова — против победительницы пары Рената Сандовал (Мексика) и Диана Бенкова (Польша).
Юноши, -73 кг:
Мухриддин Маъруфов — Николас Гкинис (Греция);
Иноят Тельманов — против победителя пары Али Аль-Шаммари (Кувейт) и Константинос Сапарас (Греция).
Юноши, -81 кг:
Камронбек Кадыров — против победителя пары Мехди Аббасов (Азербайджан) и Эдоардо Руссо (Италия);
Садулла Равшанов — Таичи Окудо (Япония).
Главная цель — вновь подняться на пьедестал
Во второй день чемпионата мира узбекских дзюдоистов ждут непростые поединки. Особенно важны стартовые встречи с представителями разных стран, которые определят дальнейший путь спортсменов к следующим этапам.
Безусловно, поддержка родных трибун на престижных соревнованиях в Ташкенте придаст дополнительный стимул членам сборной.
Теперь все внимание приковано к нашим девяти дзюдоистам. Болельщики с большой надеждой следят за каждым их выступлением. Главное желание — чтобы сегодня в Олимпийском городке вновь прозвучал гимн Узбекистана, а флаг нашей страны поднялся на пьедестал почета чемпионата мира.
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