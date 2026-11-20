Авторитетное спортивное издание ESPN опубликовало обновленный рейтинг профессиональных боксеров во втором среднем весе (76,2 кг / 168 фунтов). В этот список вошел узбекистанский боксер Бектемир Меликузиев (17-1, 11 КО), занявший 10-е место в дивизионе.

На вершине рейтинга находится известный мексиканский боксер, чемпион по версии WBC Сауль «Канело» Альварес (64-3-2, 39 КО). Также в десятку сильнейших вошли другие чемпионы и ведущие претенденты.

Рейтинг ESPN во втором среднем весе (Топ-10)

Согласно представленному ESPN рейтингу, первая десятка боксеров второго среднего веса и их показатели выглядят следующим образом:

Место Боксер Профессиональный рекорд (победы-поражения-ничьи, нокауты) Дополнительная информация 1 Сауль «Канело» Альварес (Мексика) 64-3-2, 39 КО Чемпион WBC 2 Хамза Шираз (Великобритания) 23-0-1, 19 КО — 3 Лестер Мартинес (Гватемала) 21-0-1, 17 КО — 4 Кристиан Мбилли (Франция) 29-1-1, 24 КО — 5 Хайме Мунгия (Мексика) 47-2, 35 КО Чемпион WBA 6 Дариус Фулгум (США) 16-1-1, 13 КО — 7 Ослей Иглесиас (Куба) 16-0, 15 КО Чемпион IBF 8 Диего Пачеко (США) 26-1, 19 КО — 9 Армандо Ресендис (Мексика) 17-3, 11 КО — 10 Бектемир Меликузиев (Узбекистан) 17-1, 11 КО —

Высокая конкуренция и позиции нашего соотечественника

Второй средний вес считается одним из самых напряженных и конкурентных дивизионов в профессиональном боксе. В пятерку лучших рейтинга, помимо Сауля Альвареса и Хайме Мунгии, входят непобежденные Хамза Шираз и Лестер Мартинес, а также Кристиан Мбилли, обладающий высоким процентом нокаутов.

Во второй пятерке, наряду с чемпионом IBF кубинцем Ослеем Иглесиасом, американцами Дариусом Фулгумом и Диего Пачеко, а также мексиканцем Армандо Ресендисом, 10-ю строчку занял узбекистанец Бектемир Меликузиев. Его рекорд 17-1 и 11 нокаутов служат прочным фундаментом для поединков высокого уровня в дивизионе.

Как вы считаете, получит ли Бектемир Меликузиев в ближайшем будущем возможность сразиться за чемпионский пояс во втором среднем весе? Оставляйте свои мнения в комментариях!