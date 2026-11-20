Бектемир Меликузиев вошел в десятку лучших рейтинга ESPN: рейтинг во втором среднем весе
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- Узбекский боксер Бектемир Меликузиев вошел в десятку лучших в обновленном рейтинге издания ESPN в категории суперсреднего веса.
- Спортсмен с рекордом 17-1 и 11 нокаутами занял 10-е место в данном дивизионе.
- На самой высокой позиции рейтинга находится чемпион WBC Сауль «Канело»
- Альварес.
Авторитетное спортивное издание ESPN опубликовало обновленный рейтинг профессиональных боксеров во втором среднем весе (76,2 кг / 168 фунтов). В этот список вошел узбекистанский боксер Бектемир Меликузиев (17-1, 11 КО), занявший 10-е место в дивизионе.
На вершине рейтинга находится известный мексиканский боксер, чемпион по версии WBC Сауль «Канело» Альварес (64-3-2, 39 КО). Также в десятку сильнейших вошли другие чемпионы и ведущие претенденты.
Рейтинг ESPN во втором среднем весе (Топ-10)
Согласно представленному ESPN рейтингу, первая десятка боксеров второго среднего веса и их показатели выглядят следующим образом:
Место
Боксер
Профессиональный рекорд (победы-поражения-ничьи, нокауты)
Дополнительная информация
1
Сауль «Канело» Альварес (Мексика)
64-3-2, 39 КО
Чемпион WBC
2
Хамза Шираз (Великобритания)
23-0-1, 19 КО
—
3
Лестер Мартинес (Гватемала)
21-0-1, 17 КО
—
4
Кристиан Мбилли (Франция)
29-1-1, 24 КО
—
5
Хайме Мунгия (Мексика)
47-2, 35 КО
Чемпион WBA
6
Дариус Фулгум (США)
16-1-1, 13 КО
—
7
Ослей Иглесиас (Куба)
16-0, 15 КО
Чемпион IBF
8
Диего Пачеко (США)
26-1, 19 КО
—
9
Армандо Ресендис (Мексика)
17-3, 11 КО
—
10
Бектемир Меликузиев (Узбекистан)
17-1, 11 КО
—
Высокая конкуренция и позиции нашего соотечественника
Второй средний вес считается одним из самых напряженных и конкурентных дивизионов в профессиональном боксе. В пятерку лучших рейтинга, помимо Сауля Альвареса и Хайме Мунгии, входят непобежденные Хамза Шираз и Лестер Мартинес, а также Кристиан Мбилли, обладающий высоким процентом нокаутов.
Во второй пятерке, наряду с чемпионом IBF кубинцем Ослеем Иглесиасом, американцами Дариусом Фулгумом и Диего Пачеко, а также мексиканцем Армандо Ресендисом, 10-ю строчку занял узбекистанец Бектемир Меликузиев. Его рекорд 17-1 и 11 нокаутов служат прочным фундаментом для поединков высокого уровня в дивизионе.
Как вы считаете, получит ли Бектемир Меликузиев в ближайшем будущем возможность сразиться за чемпионский пояс во втором среднем весе? Оставляйте свои мнения в комментариях!
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