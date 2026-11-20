«Реал» хочет повысить зарплату Джуда Беллингема до 25 млн евро: готовится новый контракт
Мадридский «Реал» пытается на долгий срок удержать одного из ведущих полузащитников команды Джуда Беллингема. Согласно сообщениям испанской прессы, «королевский клуб» работает над продлением контракта с 23-летним английским футболистом до 2031 года. Новое соглашение может не только закрепить его будущее в Мадриде, но и привести к значительному увеличению заработной платы.
По данным издания Спорт.ес, в рамках нового контракта Беллингему планируется предложить зарплату в размере 20–25 миллионов евро за сезон. В настоящее время его годовой оклад составляет менее 15 миллионов евро.
Зарплата Беллингема может вырасти на 10 миллионов евро
Если стороны достигнут нового соглашения, годовой доход английского футболиста станет значительно выше текущего показателя. Согласно цифрам, приведенным источником, он может зарабатывать от 20 до 25 миллионов евро за сезон.
Это показывает, насколько важным игроком «Реал» считает Беллингема в своем проекте. Однако на данный момент официальной информации о подписании нового контракта нет. Действующее соглашение рассчитано до лета 2029 года.
Эффективно играет и в своем третьем сезоне в «Реале»
С момента перехода в «Реал» из дортмундской «Боруссии» летом 2023 года Джуд Беллингем занимает важное место в составе мадридцев. Он выделяется своей активностью в полузащите, участием в атаках и способностью приносить результат в решающие моменты.
В текущем сезоне английский футболист принял участие в 16 матчах во всех турнирах, став автором пяти голов и четырех результативных передач. Эти показатели еще раз демонстрируют его важную роль в атаках команды.
Трансферная стоимость Беллингема — 160 миллионов евро
По оценке портала Трансфермаркт, рыночная стоимость 23-летнего полузащитника составляет 160 миллионов евро. Это делает его одним из самых дорогих игроков мирового футбола.
Стремление «Реала» продлить контракт до 2031 года также свидетельствует о том, что клуб рассматривает футболиста как важную часть своих долгосрочных планов.
Если новое соглашение состоится, Беллингем не только останется в Мадриде еще на несколько сезонов, но и может войти в число самых высокооплачиваемых футболистов клуба. Теперь главный вопрос заключается в том, когда стороны завершат переговоры и условия нового контракта будут официально утверждены.
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