Мадридский «Реал» пытается на долгий срок удержать одного из ведущих полузащитников команды Джуда Беллингема. Согласно сообщениям испанской прессы, «королевский клуб» работает над продлением контракта с 23-летним английским футболистом до 2031 года. Новое соглашение может не только закрепить его будущее в Мадриде, но и привести к значительному увеличению заработной платы.

По данным издания Спорт.ес, в рамках нового контракта Беллингему планируется предложить зарплату в размере 20–25 миллионов евро за сезон. В настоящее время его годовой оклад составляет менее 15 миллионов евро.

Зарплата Беллингема может вырасти на 10 миллионов евро

Если стороны достигнут нового соглашения, годовой доход английского футболиста станет значительно выше текущего показателя. Согласно цифрам, приведенным источником, он может зарабатывать от 20 до 25 миллионов евро за сезон.

Это показывает, насколько важным игроком «Реал» считает Беллингема в своем проекте. Однако на данный момент официальной информации о подписании нового контракта нет. Действующее соглашение рассчитано до лета 2029 года.