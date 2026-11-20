Хотя победа сборной Узбекистана в товарищеском матче против Саудовской Аравии (2:1) стала радостным событием для болельщиков, один эпизод в игре вызвал серьезную обеспокоенность. Один из талантливых футболистов сборной Аббосбек Файзуллаев был вынужден досрочно покинуть поле из-за травмы. Теперь болельщиков интересует состояние его здоровья и сроки возвращения в строй.

Пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана предоставила официальную информацию о травме игрока.

У Файзуллаева повреждена лодыжка правой ноги

По данным АФУ, после того как Аббосбек Файзуллаев получил травму в матче против Саудовской Аравии, медицинский штаб сборной незамедлительно провел углубленное медицинское обследование.

Результаты обследования показали повреждение лодыжки правой ноги футболиста.

В настоящее время медицинские штабы сборной Узбекистана и клуба, за который выступает игрок, работают совместно, чтобы ускорить процесс восстановления и вернуть его на поле в кратчайшие сроки. Необходимые лечебные процедуры уже начаты.

На данный момент точные сроки серьезности травмы футболиста и дата его возможного возвращения на поле не сообщаются.

Результаты в чемпионате Турции

23-летний Аббосбек Файзуллаев был вызван в национальную сборную из турецкого клуба «Истанбул Башакшехир». В текущем сезоне чемпионата Турции он принял участие в восьми матчах, записав на свой счет один гол и две голевые передачи.

Учитывая игровую практику Файзуллаева в клубе и его значимость для сборной, его скорейшее восстановление после травмы важно и для узбекских болельщиков.

Показатели в сборной

Аббосбек Файзуллаев регулярно выступает за сборную Узбекистана с 2023 года. К настоящему времени он провел в футболке национальной команды 40 матчей и забил девять голов в ворота соперников.

Его техника, скорость и креативные действия в атаке занимают важное место в игре сборной. Поэтому травма футболиста является важным вопросом не только для его клуба, но и для национальной команды.

Самое главное, что в настоящее время принимаются необходимые меры для восстановления Файзуллаева. Болельщики же ждут его скорейшего выздоровления и возвращения на поле.