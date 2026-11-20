Насколько серьезна травма Аббосбека Файзуллаева? АФУ сделала официальное заявление о его состоянии
Хотя победа сборной Узбекистана в товарищеском матче против Саудовской Аравии (2:1) стала радостным событием для болельщиков, один эпизод в игре вызвал серьезную обеспокоенность. Один из талантливых футболистов сборной Аббосбек Файзуллаев был вынужден досрочно покинуть поле из-за травмы. Теперь болельщиков интересует состояние его здоровья и сроки возвращения в строй.
Пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана предоставила официальную информацию о травме игрока.
У Файзуллаева повреждена лодыжка правой ноги
По данным АФУ, после того как Аббосбек Файзуллаев получил травму в матче против Саудовской Аравии, медицинский штаб сборной незамедлительно провел углубленное медицинское обследование.
Результаты обследования показали повреждение лодыжки правой ноги футболиста.
В настоящее время медицинские штабы сборной Узбекистана и клуба, за который выступает игрок, работают совместно, чтобы ускорить процесс восстановления и вернуть его на поле в кратчайшие сроки. Необходимые лечебные процедуры уже начаты.
На данный момент точные сроки серьезности травмы футболиста и дата его возможного возвращения на поле не сообщаются.
Результаты в чемпионате Турции
23-летний Аббосбек Файзуллаев был вызван в национальную сборную из турецкого клуба «Истанбул Башакшехир». В текущем сезоне чемпионата Турции он принял участие в восьми матчах, записав на свой счет один гол и две голевые передачи.
Учитывая игровую практику Файзуллаева в клубе и его значимость для сборной, его скорейшее восстановление после травмы важно и для узбекских болельщиков.
Показатели в сборной
Аббосбек Файзуллаев регулярно выступает за сборную Узбекистана с 2023 года. К настоящему времени он провел в футболке национальной команды 40 матчей и забил девять голов в ворота соперников.
Его техника, скорость и креативные действия в атаке занимают важное место в игре сборной. Поэтому травма футболиста является важным вопросом не только для его клуба, но и для национальной команды.
Самое главное, что в настоящее время принимаются необходимые меры для восстановления Файзуллаева. Болельщики же ждут его скорейшего выздоровления и возвращения на поле.
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