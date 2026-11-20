Для пользователей Telegram тестируется новая функция, повышающая конфиденциальность переписки в мессенджере. С помощью этой возможности под названием «Хидден Чатс» можно будет скрывать личные чаты и каналы из общего списка. Самое интересное, что скрытые переписки нельзя будет найти даже через обычный поиск Telegram — их можно будет открыть только с помощью специальной секретной фразы.

Новая функция появилась в бета-версии мессенджера. Она позволяет пользователям создавать несколько скрытых разделов и устанавливать отдельный пароль для каждого из них.

Как создать скрытые чаты?

Чтобы воспользоваться функцией «Хидден Чатс», необходимо зайти в раздел «Конфиденциальность» в Telegram и создать скрытый раздел.

Для этого раздела устанавливается специальная секретная фраза, состоящая как минимум из 8 латинских букв. Эта фраза служит ключом для открытия скрытых переписок.