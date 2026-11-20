Эра скрытых чатов в Telegram: переписку можно будет открыть только с помощью специального пароля
КороткоПодготовлено с помощью ИИПоказать
- В бета-версии мессенджера Telegram тестируется функция «Хидден Чатс», позволяющая скрывать личные чаты и каналы из общего списка.
- Пользователи могут создавать несколько скрытых разделов с помощью специальной секретной фразы, состоящей как минимум из 8 латинских букв.
- Это позволяет защитить скрытые переписки от поиска в системе.
Для пользователей Telegram тестируется новая функция, повышающая конфиденциальность переписки в мессенджере. С помощью этой возможности под названием «Хидден Чатс» можно будет скрывать личные чаты и каналы из общего списка. Самое интересное, что скрытые переписки нельзя будет найти даже через обычный поиск Telegram — их можно будет открыть только с помощью специальной секретной фразы.
Новая функция появилась в бета-версии мессенджера. Она позволяет пользователям создавать несколько скрытых разделов и устанавливать отдельный пароль для каждого из них.
Как создать скрытые чаты?
Чтобы воспользоваться функцией «Хидден Чатс», необходимо зайти в раздел «Конфиденциальность» в Telegram и создать скрытый раздел.
Для этого раздела устанавливается специальная секретная фраза, состоящая как минимум из 8 латинских букв. Эта фраза служит ключом для открытия скрытых переписок.
Еще один важный аспект — пользователь не ограничивается одним скрытым разделом. Используя разные секретные фразы, можно создать несколько отдельных разделов.
Как найти скрытые переписки?
Для открытия скрытых чатов не нужно выполнять сложные действия. Достаточно ввести ранее установленную секретную фразу в строку поиска Telegram.
После этого откроется соответствующий скрытый раздел, и пользователь сможет просматривать переписку в нем.
Однако самая важная особенность этой функции заключается в том, что скрытые чаты защищены от глаз обычного пользователя в несколько этапов:
Исчезают из общего списка чатов. Скрытые переписки не отображаются на главном экране.
Не появляются в поиске. Без специальной секретной фразы их невозможно найти через обычный поиск.
Уведомления не приходят. Оповещения о новых сообщениях из скрытых чатов не отправляются.
Звонки отклоняются без звука. Звонки из чатов в этом разделе не будут беспокоить пользователя.
Что будет, если забыть пароль?
Самое важное при использовании новой функции — не забыть секретную фразу.
Сообщается, что в случае, если вы забудете установленную секретную фразу, восстановить ее будет невозможно. Это означает, что пользователям необходимо хранить секретное слово в надежном месте или запомнить его.
Хотя это требование служит для повышения уровня конфиденциальности функции, потеря пароля может привести к потере доступа к скрытым перепискам.
Станет ли конфиденциальность в Telegram еще выше?
Функция «Хидден Чатс» может быть особенно удобна для пользователей, которые не хотят, чтобы их личные переписки отображались в общем списке чатов. Возможность создания нескольких скрытых разделов позволяет хранить разные переписки отдельно.
Однако не стоит забывать: скрытие чатов из списка не означает, что они полностью зашифрованы или удалены с серверов Telegram. Прежде всего, это функция, направленная на усиление конфиденциальности в интерфейсе мессенджера.
На данный момент возможность тестируется в бета-версии. Точной информации о том, когда она будет представлена для всех пользователей и как будет работать в финальной версии, пока нет. Поэтому остается ждать публичного релиза функции.
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