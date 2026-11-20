Успешный сезон в Азербайджане, опыт выступлений на европейской арене и игра за национальную сборную повышают стоимость Умарали Рахмоналиева на трансферном рынке. Появились сообщения о том, что услуги узбекского полузащитника были предложены двум крупным российским клубам.

В карьере игрока национальной сборной Узбекистана Умарали Рахмоналиева может начаться новый этап. Велика вероятность интереса к 23-летнему полузащитнику со стороны одного из действующих сильных клубов чемпионата России — «Краснодара», а также его бывшего клуба — казанского «Рубина».

Как сообщает азербайджанское издание Спорт24.az со ссылкой на надежные источники, агенты, представляющие интересы футболиста, предложили услуги Рахмоналиева этим двум российским клубам.

Пока неизвестно, как отреагировали «Рубин» и «Краснодар» на это предложение и будут ли предприняты практические шаги по трансферу игрока. Однако эта новость еще больше подогревает интерес к будущему узбекского футболиста.

«Рубин» — знакомый адрес для Рахмоналиева

Чемпионат России для Умарали Рахмоналиева не является чем-то новым. Узбекский футболист защищал цвета казанского «Рубина» в 2023–2025 годах. Поэтому его потенциальное возвращение в этот клуб означало бы возвращение в знакомую среду.

За время своей карьеры в России Рахмоналиев приобрел опыт профессионального футбола, а затем получил возможность еще лучше проявить себя в чемпионате Азербайджана.