Умарали Рахмоналиев предложен двум грандам российского футбола
Успешный сезон в Азербайджане, опыт выступлений на европейской арене и игра за национальную сборную повышают стоимость Умарали Рахмоналиева на трансферном рынке. Появились сообщения о том, что услуги узбекского полузащитника были предложены двум крупным российским клубам.
В карьере игрока национальной сборной Узбекистана Умарали Рахмоналиева может начаться новый этап. Велика вероятность интереса к 23-летнему полузащитнику со стороны одного из действующих сильных клубов чемпионата России — «Краснодара», а также его бывшего клуба — казанского «Рубина».
Как сообщает азербайджанское издание Спорт24.az со ссылкой на надежные источники, агенты, представляющие интересы футболиста, предложили услуги Рахмоналиева этим двум российским клубам.
Пока неизвестно, как отреагировали «Рубин» и «Краснодар» на это предложение и будут ли предприняты практические шаги по трансферу игрока. Однако эта новость еще больше подогревает интерес к будущему узбекского футболиста.
«Рубин» — знакомый адрес для Рахмоналиева
Чемпионат России для Умарали Рахмоналиева не является чем-то новым. Узбекский футболист защищал цвета казанского «Рубина» в 2023–2025 годах. Поэтому его потенциальное возвращение в этот клуб означало бы возвращение в знакомую среду.
За время своей карьеры в России Рахмоналиев приобрел опыт профессионального футбола, а затем получил возможность еще лучше проявить себя в чемпионате Азербайджана.
Если «Рубин» проявит предметный интерес к узбекскому игроку, этот трансфер может стать для Рахмоналиева шансом вернуться в российский чемпионат. Но пока это рассматривается лишь как возможный вариант, предложенный агентами.
Фактор Мурада Мусаева в варианте с «Краснодаром»
Второй клуб, которому были предложены услуги Рахмоналиева — «Краснодар». Примечательным аспектом в этом варианте является предыдущий опыт работы главного тренера команды Мурада Мусаева с этим футболистом.
Российский специалист ранее работал в клубе «Сабах» и хорошо знаком с футбольной средой Баку. Поэтому нынешние возможности, стиль игры и показатели Рахмоналиева в чемпионате вряд ли станут для Мусаева сюрпризом.
Конечно, это не означает, что «Краснодар» уже принял решение осуществить трансфер. На данный момент сообщается лишь о предложении услуг игрока клубу, а информация о возможных переговорах или официальном предложении не подтверждена.
Успешный сезон в «Сабахе» повышает интерес к трансферу
Тот факт, что Умарали Рахмоналиев оказался в центре внимания на трансферном рынке, не случаен. Узбекский футболист проводит успешный сезон в составе «Сабаха».
Вместе со своей командой он завоевал чемпионский титул Азербайджана и Кубок страны. Также он получил опыт участия в квалификационных раундах Лиги чемпионов УЕФА, пройдя путь до общего этапа турнира.
В текущем сезоне Рахмоналиев остается одним из ключевых игроков команды. Его активность на поле, результативные действия и участие в международных соревнованиях привлекают внимание клубов.
«Ланс» также проявлял интерес к узбекскому футболисту
Трансферные новости о будущем Рахмоналиева этим не ограничиваются. Ранее появлялась информация о том, что интерес к узбекскому полузащитнику проявлял французский «Ланс».
Если интерес со стороны европейских и российских клубов перерастет в реальные трансферные предложения, выбор направления карьеры после «Сабаха» может стать для Рахмоналиева важным решением.
Однако на данный момент официальной информации о том, что футболист покидает свой нынешний клуб или достиг соглашения с какой-либо командой, нет.
Статистика Рахмоналиева в текущем сезоне
В текущем сезоне Умарали Рахмоналиев принял участие в 17 матчах во всех турнирах, записав на свой счет два гола и четыре результативные передачи.
В составе национальной сборной Узбекистана футболист провел четыре международных матча.
Результаты 23-летнего полузащитника в клубе, опыт международных соревнований и выступления за сборную могут послужить важным фундаментом для его дальнейшей карьеры.
Теперь главный вопрос: кто из клубов — «Рубин» или «Краснодар» — переведет интерес к узбекскому футболисту на уровень трансферных переговоров? Или Рахмоналиев останется в «Сабахе» и продолжит свою карьеру на европейской арене?
Пока точных ответов на эти вопросы нет. Но тот факт, что имя Умарали Рахмоналиева упоминается в трансферных новостях, связанных с российскими и европейскими клубами, является показательным моментом для узбекского футболиста.
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