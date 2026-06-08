Объявлены курсы валют на 9 июня
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Центральный банк Узбекистана объявил официальные курсы иностранных валют на 9 июня 2026 года. Согласно им, доллар подешевел на 36,04 сума и составил 12 013,40 сума.
• Евро подешевел на 193,31 сума и составил 13 831,03 сума. • Российский рубль подешевел на 0,05 сума и составил 163,87 сума. • Фунт стерлингов подешевел на 214,31 сума и составил 16 010,26 сума. • Китайский юань подешевел на 9,78 сума и составил 1 770,92 сума. • Швейцарский франк подорожал на 106,79 сума и составил 15 295,05 сума.
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