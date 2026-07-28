Фильм Кристофера Нолана «Одиссея» собрал 640 миллионов долларов за две недели

Новая картина Кристофера Нолана «Одиссея» уже за первые две недели показа заработала по всему миру почти 640 миллионов долларов. Фильм демонстрирует высокие результаты как в Северной Америке, так и в международном прокате, сообщает «Film.uz».

Только за вторые выходные картина собрала в кинотеатрах мира 215,3 миллиона долларов. Хотя по сравнению с первыми выходными сборы снизились на 18 процентов, фильм не утерял лидерство в прокате.

Бюджет «Одиссеи» составил 250 миллионов долларов. Эта сумма делает ее одним из самых дорогих фильмов, снятых Ноланом. Картина снята по мотивам знаменитой поэмы Гомера, а образ Одиссея воплотил Мэтт Деймон.

31 июля в прокат выходит лента «Человек-паук: Новый день». Появление нового фильма о супергерое может повлиять на сборы «Одиссеи» на следующей неделе.